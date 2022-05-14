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    陳抗計程車工會曾挺林佳龍選台北市長？ 林辦：未掌握相關行動

    台灣數位平台預約接送從業人員產業工會、台北市計程車駕駛員職業工會3月底曾共同「舉薦」前交通部長林佳龍參選2022台北市長。（資料照，民眾提供）

    台灣數位平台預約接送從業人員產業工會、台北市計程車駕駛員職業工會3月底曾共同「舉薦」前交通部長林佳龍參選2022台北市長。（資料照，民眾提供）

    2022/05/14 13:39

    〔記者蘇永耀／台北報導〕有媒體報導昨天赴疾管署外陳抗的計程車工會，之前為連署支持無任所大使林佳龍參選台北市長的同一工會，林佳龍辦公室今日表示，林佳龍在交通部長任內的確有協助計程車業者解決問題，但工會為獨立運作單位，與林佳龍毫無關係，也從未掌握相關行動。林辦強調，疫情期間許多人都很辛苦，在這個艱難的時刻，讓我們彼此協助，共度難關。

    台北市計程車駕駛職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會為爭取快篩試劑、紓困補助，昨日下午率近百位會員至疾管署外抗議「陳時中下台」、隨後轉往交通部陳情。傳出這兩個工會曾在3月底共同具名舉薦前交通部長林佳龍投入今年度台北市長選舉，此舉引發議論。而林佳龍辦公室也做出說明。

    林佳龍辦公室表示，林佳龍在交通部長任內的確有協助計程車業者及uber業者解決問題，整合服務，提升計程車品質。但計程車工會為獨立運作單位，任何行為皆由工會內部討論而起，與林佳龍毫無關係，也從未掌握相關行動。

    林佳龍辦公室表示，過去包括該工會理事長在內的一些計程車業者，也曾數度到交通部對林佳龍陳情抗議，基層人民陳情抗議為民主國家的常態，實不必要有過度的政治聯想。

    林佳龍辦公室表示，林佳龍對於這篇報導並未表示任何意見。唯光合基金會曾於去年疫情爆發時，協助媒合民間企業募集20座負壓隔離艙，捐贈給醫院。林佳龍兩週前已透過光合基金會研議，協助了解捐贈弱勢者快篩試劑的可能性。

    林佳龍辦公室表示，疫情期間許多人都很辛苦，包含基層醫療人員、義、警、消、各行各業及疫情指揮中心在內，無不盼望疫情盡快告一段落。在這個艱難的時刻，讓我們彼此協助，共度難關。

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