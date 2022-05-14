國民黨稱輝瑞口服藥在美國不需處方 林俊憲批公開造謠

民進黨立委林俊憲今天指出，國民黨醫療委員會昨天稱輝瑞口服藥在美國不需醫師處方，大賣場藥局都買得到。但是他查了美國FDA發函給輝瑞藥廠的緊急授權說明，事實完全不是如此，這已經是公然造謠了。（資料照）

2022/05/14 12:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕本土疫情延燒，抗病毒口服藥物需求量漸增，民進黨立委林俊憲今天在臉書指出，國民黨醫療委員會昨天稱輝瑞口服藥在美國不需醫師處方，大賣場藥局都買得到，說得像是買菜一樣容易。但是他查了美國FDA發函給輝瑞藥廠的緊急授權說明，事實完全不是如此，這已經是公然造謠了。

林俊憲表示，說明的第二項授權範圍（Scope of Authorization）中很明確地寫到，PAXLOVID只能由醫師、執業護理師（APRN）或是醫師助理（PA）「開立處方」（be prescribed）給病人，顯然不是非處方藥（OTC drug）。

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林俊憲指出，所謂能夠在大賣場藥局買到，只是指患者可以拿著處方籤去拿藥而已，還是需要經過醫師診斷評估才可以開立，跟國民黨「非處方藥」的說法完全不一樣，這些都是美國FDA的公開官方文件，任何人都查得到。

林俊憲質疑，國民黨為何要這麼做？很顯然他們想要複製口罩、快篩、疫苗的做法，把嚴格把關口服藥發放說成是「不足」，但口服藥的風險他已經說了很多次，為了政治利益帶這種風向簡直是喪心病狂，可恥！

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民進黨立委林俊憲指出，他查了美國FDA發函給輝瑞藥廠的緊急授權說明，說明的第二項授權範圍（Scope of Authorization）中很明確地寫到，PAXLOVID只能由醫師、執業護理師（APRN）或是醫師助理（PA）「開立處方」（be prescribed）給病人，顯然不是非處方藥（OTC drug）。（圖取自林俊憲臉書）

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