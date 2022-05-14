拜登下週亞洲行 9名美議員聯名致函籲加訪台灣

美國總統拜登下週將首度以總統身分訪問亞洲，9名共和黨籍眾議員12日聯名致函，呼籲拜登考慮加訪台灣。（彭博檔案照）

2022/05/14 06:41

〔中央社〕美國總統拜登下週將首度以總統身分訪問亞洲，9名共和黨籍眾議員12日聯名致函，呼籲拜登考慮加訪台灣，以在中國不斷霸凌台灣之際，展現美國對台承諾確實是「堅若磐石」。

拜登20日至24日將出訪韓國、日本，這是他去年1月上任以來首度訪問亞洲。拜登此行將分別與韓國新任總統尹錫悅、日本首相岸田文雄舉行雙邊會議，訪日期間也會與澳洲、印度和日本領袖召開四方安全對話（Quad）。

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有鑒於近期區域情勢發展，9名共和黨籍眾議員12日聯名致函給拜登，呼籲他此行應考慮加訪台灣。

根據中央社記者取得的信函副本，聯名議員包括帝芬尼（Tom Tiffany）、裴利（Scott Perry）、梅絲（Nancy Mace）、戈默特（Louie Gohmert）、麥克林（Lisa McClain）、史陶柏爾（Pete Stauber）、朴銀珠（Michelle Steel）、古德（Bob Good）及傑克森（Ronny Jackson）。

議員們在信函中表示，美國時任總統卡特（Jimmy Carter）1978年啟動與中國建交程序時，拜登在國會擔任參議員，他很清楚美方做此決定的前提，是北京承諾會以和平方式解決與台灣的分歧。

議員們批評，中共持續違背這項保證，卻未受懲罰，包括近期派軍機侵擾台灣防空識別區（ADIZ）；他們引述拜登表示，北京作為「威脅區域和平與穩定」、「具脅迫性」。

此外，議員們指出，拜登擔任參議員期間，美國國會也通過「台灣關係法」，呼籲美方為台灣自我防衛提供足夠武器。但近來傳出軍售交貨延宕，這恐向台灣與美國其他區域盟友傳達危險訊號，尤其是在北京刻意升高台灣海峽緊張情勢之際。

議員們表示，台灣關係法也呼籲美台建立強健經濟合作，但美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）上個月拒絕承諾美方「印太經濟架構」（IPEF）會納入台灣，拜登政府也遲遲未正式啟動美台洽簽自由貿易協定（FTA）程序。

議員們說：「我們擔心這可能獎勵，甚至進一步鼓勵中國霸凌孤立台灣。」

若要展現美國對台承諾確實是「堅若磐石」（rock-solid），議員們建議拜登，應親自訪問台灣，並與總統蔡英文當面談論如何深化美台安全與經濟夥伴關係。

議員們表示，美國當前政策並未要求總統與其他民選領袖對話前，須徵求北京同意；2018年3月生效的「台灣旅行法」反而明訂，美國政策鼓勵美台高階行政官員互訪，「基於這部法律立法精神，我們鼓勵您能這麼做」。

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