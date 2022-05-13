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    讓林右昌專心防疫 基隆市議會表決通過改書面質詢

    基隆市議會今晚動用表決，以15比8通過改採書面質詢，讓林右昌專心防疫工作。（資料照，基隆市政府提供）

    基隆市議會今晚動用表決，以15比8通過改採書面質詢，讓林右昌專心防疫工作。（資料照，基隆市政府提供）

    2022/05/13 22:48

    〔記者俞肇福／基隆報導〕專家預估疫情下週達到高峰，基隆市議會今天下午4點半恢復大會，討論議會是否改採書面質詢，讓林右昌專心防疫工作，歷經2小時冗長發言，仍無法達成共識，最後議長蔡旺璉裁示唱名表決，最終15票同意、8票反對、4票棄權，改採書面質詢，寫下本屆議會動用「唱名表決」改採書面質詢的先例。

    基隆市議會近期召開第19屆第7次定期會，13日完成市府各局處業務報告，原定基隆市長林右昌率局處首長，16日至23日到市議會備詢；有鑑於基隆市疫情增溫，基隆今天確診數突破2千，達到2036例，專家預估下週將達到疫情高峰，市議會討論是否讓林右昌與市府團隊專心防疫工作，原定5月16日至23日的總質詢改採書面質詢。

    王醒之、陳薇仲、張淵翔等議員主張，總質詢可以延期舉行，避開下週疫情高峰延期兩週，或是讓預算審查與總質詢對調，讓預算審查先進行，這樣除了輪到審查預算的局處上議會，其餘市府團隊可以投入防疫工作。

    宋瑋莉、莊榮欽則提議，議員選擇口頭質詢或是書面質詢皆可，讓議員自己決定來登記，動用表決實在不妥，傷議會同仁和氣；莊敬聖則主張，要質詢就全部質詢，不然就書面質詢，秦鉦則建議，每個議員質詢時間限縮為半小時，每天早上質詢到中午，下午讓市府團隊專心防疫。

    議長蔡旺璉讓有意見的議員充分發言後，期間兩度休會協商，最終仍無結果，原本裁示交由程序委員會成員明天（14日）11點到議會討論；王醒之提醒議長協商的結果，仍需送大會確認，蔡旺璉說，這樣週一開會來不及，決定唱名表決。

    基隆市議會目前有30位議員，今天有俞叁發、江鑒育2位議員缺席，議長蔡旺璉未投票；投票結果，反對書面質詢的有陳薇仲、何淑萍、王醒之、呂美玲、張淵翔、莊榮欽、宋瑋莉、韓世昱等8人，棄權（主張尊重大會決定）的有莊錦田、楊秀玉、張耿輝、陳明建，其餘15位議員支持改書面質詢。

    基隆市議會原訂16到23日市政總質詢，有鑑於下週進入疫情高峰，基隆市議會今晚動用表決，以15比8通過改採書面質詢，讓林右昌專心防疫工作。（記者俞肇福翻攝）

    基隆市議會原訂16到23日市政總質詢，有鑑於下週進入疫情高峰，基隆市議會今晚動用表決，以15比8通過改採書面質詢，讓林右昌專心防疫工作。（記者俞肇福翻攝）

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