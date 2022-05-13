立院三讀通過「後備軍人召集優待條例」 教召5次發獎金

立院三讀通過「後備軍人召集優待條例案」，後備軍人接受教召完成五次訓練者，應發給召集獎金。（資料照）

2022/05/13 11:31

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院院會今三讀通過「後備軍人召集優待條例案」，明定後備軍人接受教召，並完成訓練合計達五次者，自第五次起，每次完成訓練後，應發給召集獎金；租稅優惠方面，事業單位、機構等給付員工因教召請假期間薪資，得就被教召後備軍人薪資金額的150%，自申報當年度所得稅的所得額中減除，條例自今年1月1日實施。

國防部長邱國正在立院國防委員會初審本案時指出，從俄羅斯侵略烏克蘭事件，可體認全民防衛及後備動員之重要性，「後備軍人召集優待條例」草案，主要是配合「新制教召14天」改革，增加後備軍人召集期間優惠及福利措施，並減少對企業之衝擊，以維護召員權益。

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三讀條文明定，後備軍人志願參加召集、接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達五次者，應自第五次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金。前項召集獎金之核發對象、條件、金額、認定基準、志願參加召集程序及其他相關事項之辦法，由國防部擬訂，報請行政院核定。

針對後備軍人教召後的其他優待，三讀條文明定，後備軍人自當年度解除召集之日起一年內，持全民健康保險憑證及解除召集證明書至國軍醫療院所就醫，得享有免掛號費之優惠。而後備軍人在當年度解除召集之日起一年內，得憑解召證明書至國防部所屬福利站購物，及國軍英雄館自費住宿。

此外，三讀條文明定，後備軍人接受召集期間，其所屬機關（構）、事業單位、學校、法人、團體應給予公假，薪資照給。

攸關租稅優惠方面，三讀條文明定，機關（構）、事業單位、學校、法人、團體應給付員工依教召請假期間之薪資，得就該薪資金額之150%，自申報當年度所得稅之所得額扣除。但該薪資金額已適用其他法律規定之租稅優惠者，不適用之。而本項租稅優惠實施，年限為8年；其年限屆期前半年，行政院得視情況延長一次，並以8年為限。

今天院會通過之附帶決議，包括要求每年國防部公布下一年度接受教召的後備軍人後，未列入下一年度應召的後備軍人得志願接受教育召集，國防部應將志願教育召集機制明確納入「後備軍人召集優待條例」規定之子法，並於今年完成立法程序，明年度起開始實施。

立法院長游錫堃敲下議事槌，立法院會三讀通過後備軍人召集優待條例。（記者田裕華攝）

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