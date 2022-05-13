為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    立院三讀通過「後備軍人召集優待條例」 教召5次發獎金

    立院三讀通過「後備軍人召集優待條例案」，後備軍人接受教召完成五次訓練者，應發給召集獎金。（資料照）

    立院三讀通過「後備軍人召集優待條例案」，後備軍人接受教召完成五次訓練者，應發給召集獎金。（資料照）

    2022/05/13 11:31

    〔記者吳書緯／台北報導〕立法院院會今三讀通過「後備軍人召集優待條例案」，明定後備軍人接受教召，並完成訓練合計達五次者，自第五次起，每次完成訓練後，應發給召集獎金；租稅優惠方面，事業單位、機構等給付員工因教召請假期間薪資，得就被教召後備軍人薪資金額的150%，自申報當年度所得稅的所得額中減除，條例自今年1月1日實施。

    國防部長邱國正在立院國防委員會初審本案時指出，從俄羅斯侵略烏克蘭事件，可體認全民防衛及後備動員之重要性，「後備軍人召集優待條例」草案，主要是配合「新制教召14天」改革，增加後備軍人召集期間優惠及福利措施，並減少對企業之衝擊，以維護召員權益。

    三讀條文明定，後備軍人志願參加召集、接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達五次者，應自第五次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金。前項召集獎金之核發對象、條件、金額、認定基準、志願參加召集程序及其他相關事項之辦法，由國防部擬訂，報請行政院核定。

    針對後備軍人教召後的其他優待，三讀條文明定，後備軍人自當年度解除召集之日起一年內，持全民健康保險憑證及解除召集證明書至國軍醫療院所就醫，得享有免掛號費之優惠。而後備軍人在當年度解除召集之日起一年內，得憑解召證明書至國防部所屬福利站購物，及國軍英雄館自費住宿。

    此外，三讀條文明定，後備軍人接受召集期間，其所屬機關（構）、事業單位、學校、法人、團體應給予公假，薪資照給。

    攸關租稅優惠方面，三讀條文明定，機關（構）、事業單位、學校、法人、團體應給付員工依教召請假期間之薪資，得就該薪資金額之150%，自申報當年度所得稅之所得額扣除。但該薪資金額已適用其他法律規定之租稅優惠者，不適用之。而本項租稅優惠實施，年限為8年；其年限屆期前半年，行政院得視情況延長一次，並以8年為限。

    今天院會通過之附帶決議，包括要求每年國防部公布下一年度接受教召的後備軍人後，未列入下一年度應召的後備軍人得志願接受教育召集，國防部應將志願教育召集機制明確納入「後備軍人召集優待條例」規定之子法，並於今年完成立法程序，明年度起開始實施。

    立法院長游錫堃敲下議事槌，立法院會三讀通過後備軍人召集優待條例。（記者田裕華攝）

    立法院長游錫堃敲下議事槌，立法院會三讀通過後備軍人召集優待條例。（記者田裕華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    教召後備軍人傳染疫 將做調配 邱國正︰不能就掛免戰牌
    2022/05/06 05:30

    教召後備軍人傳染疫 將做調配 邱國正︰不能就掛免戰牌
    傳民眾接受教召確診卻被「放生」 國民黨要求蔡英文改進
    2022/05/05 10:41

    傳民眾接受教召確診卻被「放生」 國民黨要求蔡英文改進

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    防疫視同作戰、會有傷損 邱國正：教召不會停
    2022/05/05 09:48

    防疫視同作戰、會有傷損 邱國正：教召不會停
    教召員抱怨舊裝備 陸軍：訓期短撥發「堪品」使用
    2022/04/27 13:34

    教召員抱怨舊裝備 陸軍：訓期短撥發「堪品」使用

    夏普AIoT智慧空調打造便利生活
    教召官兵確診 後備指揮部：操課進度一切正常
    2022/04/13 11:21

    教召官兵確診 後備指揮部：操課進度一切正常
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播