捷克參院挺台決議 外委會主席解釋意義

捷克參議院外交、國防暨安全委員會主席費雪（Pavel Fischer）。（取自捷克參議院）

2022/05/12 22:03

〔記者楊丞彧／台北報導〕捷克參議院11日以壓倒性票數通過決議，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織之會議、機制與活動。而對於接下來的助台策略，捷克參議院「外交、國防暨安全委員會」主席費雪（Pavel Fischer）今（12日）回應本報表示，國會的角色就是給予外交官強力授權，讓他們勇於提出富有創意的解決方案。而支持台灣的國際參與，不會單憑捷克的一己之力，因此其他國家國會通過類似決議也相當重要。

此決議案11日在院會表決前，費雪發言表示，所有國際組織都有些共通點，它們解決跨國問題，例如大規模流行疾病、飛安、組織犯罪與氣候問題等，因此必須要盡可能讓所有具備能力且意願的人都能參與。但是問題來了，為什麼台灣在談判桌前沒有一席之地？

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費雪直言，許多在捷克人看起來很一般的事，卻不是理所當然的事。費雪直指，由於國際關係角力以及中國領導階層的「努力」，以及中國在未經台灣授權之下，搶當台灣代言人並壟斷台灣在相關議題的話語權，最後的結果造成台灣被拒於國際組織門外，別說是會員，連觀察員都當不成。

費雪強調，台灣是非常可靠的國際夥伴，不僅關注諸多全球性議題，在對抗氣候變遷方面更主動做出符合聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）的承諾。但事實上，台灣仍不被允許在談判桌前有一席之地，連作為觀察員都不行，這真是自相矛盾。而這也是為什麼，參院要提出這決議案。上述所有國際組織都允許以觀察員身分參與，換言之，問題不在於這些國際組織禁止以觀察員身分與會，問題就是在於因中國施壓所造成不正常的結果，讓台灣連門都進不去。

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）也發言挺台，他強調支持印太地區為數不多的民主國家至關重要，而台灣百分之百是其中一員。經貿方面台商成為捷克出口重要角色，高教方面捷台間科研交流顯著增加，金融方面台資銀行也可能評估赴捷設點。在疫情嚴峻時，台灣捐贈了口罩生產線，最近則捐150萬美元與捷克一同協助烏克蘭。這一切都說明，捷台合作不僅是短短幾行字，而更是現在進行式。

而被問到如何看待俄羅斯入侵烏克蘭，費雪認為，長久以來俄軍在烏克蘭邊境以及其境內的活動一直都令人擔憂；而在發動侵略前夕，中俄2月4日簽署新協議，他分析中國要在雙邊關係占上風，而俄羅斯變陪襯。不過對於中國以俄羅斯慣用口吻評論有關北約未來或潛在成員的立場，讓他感到非常困惑。兩國在發動侵略前形成新的夥伴關係，對此他呼籲需謹慎看待。

費雪直指，現在是個緊急事態，但聯合國對一個公然違反「聯合國憲章」進行血洗以及戰爭罪的安理會常任理事國卻束手無策。俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭爆發以來，已經造成1300萬人流離失所；而俄羅斯以暴力對付數百萬平民的速度，在歐洲史上也是僅見。因此，我們必須與盟友一起從中汲取教訓，當然也包括跟台灣。

費雪也透露，參議員們與台灣會有些互動，且相當重視捷台間的合作。台灣展現了一個活力十足的民主榜樣，儘管面對疫情的挑戰，雙方強而有力的合作帶來如此豐碩的成果，他對此感到非常感謝。

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