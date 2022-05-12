台北市道管中心挨批造假 李明賢：當天發路證竟當天開挖

台北市道路挖補作業示意圖。（資料照）

2022/05/12 18:28

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府為了減少市區道路被亂挖，推動道路挖掘管理中心。但台北市議員李明賢調閱資料發現，北市近3年違規開挖件數逐年增加。道管中心今年1到4月出現多筆當天核發路證、當天施工開挖的狀況，讓他質疑「超光速跑完公文流程」。 道管中心表示，會針對違規件數檢討。

李明賢說，去年台北市議會總質詢，多位議員都質疑道路遭違規開挖情況過多，特別是市府各單位違規情況嚴重，市長柯文哲也當場下令要求工務局道管中心列案檢討。但李發現，北市近3年違規開挖件數逐年增加，2020年有88件，去年有126件，今年1至4月已經有45件。

請繼續往下閱讀...

李明賢更拉線說，道管中心提給市府的違規開挖檢討報告中，各機關106至110的違規件數竟然與他向道管中心索資的數據兜不攏，「難道是要美化數據，刻意造假？」對此道管中心解釋，市府進行檢討報告時，僅針對6個主要違規單位挖掘資訊說明，但議員索資的卻是市府所有單位挖掘資訊，所以兩者資訊才有出入。

李明賢也說，根據調閱資料，道管中心核發路證後，廠商最快都要幾天、甚至一周準備才會開挖動工，但有兩處卻是當天核發路證、當天隨即開挖。李質疑，若是水管漏水等緊急起搶修突發狀況，當天核發路證當天施工可理解，但新工處例行道路維護竟然也當天核發路證當天開挖，他懷疑是先開挖，事後再補證？

道管中心表示，每一年挖掘落在6000至8000件，核發證件會視其規模、大小，並會配合建案周邊整合，通常會在系統上公告，並讓期間有需要挖掘路段的各單位協調施工順序，並由最後挖掘單位進行銑鋪復舊。

道管中心表示，一般至少有3天公告期，若急迫案子可以加速動工。道館中心表示，會再追蹤違規開挖率高的單位，若狀況持續就會處理；工務局也表示，未來針對開挖是否有急迫性再檢討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法