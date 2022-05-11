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    屏東枋山也傳所會不和 納骨堂、監視器都成角力焦點

    屏東枋山也傳所會不和。（記者蔡宗憲攝）

    屏東枋山也傳所會不和。（記者蔡宗憲攝）

    2022/05/11 15:57

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東不少鄉鎮都有所會不和狀況，近期枋山鄉公所也因為納骨堂、活動中心、監視器等經費被鄉代會聯手刪除，鄉長洪啟能訴諸鄉民輿論，痛批鄉代會罔顧鄉民權益，鄉代會主席林昌明則反擊，認為鄉公所貸款計畫、還款計畫都沒有，對於鄉公所財政編列太過草率。

    「這些擱置的項目能讓鄉民公評！」洪啟能表示，自己已經是任期最後半年，包括關係鄉民身後事的納骨堂，或是各村落需要的活動中心設施，興建完成後都已經是他卸任後，但鄉代會疑似有背後操控者，對於這些人民需求竟然刻意阻擋，尤其靈骨塔5次提案到代表會都被擱置，這些從中央補助的預算，鄉公所因此無法編配合款造福鄉民，相當無奈。

    洪啟能指出，鄉代會甚至連維繫治安的監視器租賃保養預算都不通過，但對於關係自身選票的各社區補助款卻全都通過，在定期會中的議案書中都記錄得清清楚楚，鄉代會開議過程都有錄影存檔，相信枋山鄉親都看在眼裡，呼籲政治人物的所作所為都要對得起鄉民的囑託。

    「代表會屬於多數決，可見這些預算編列多離譜！」枋山鄉代會主席林昌明解釋，納骨堂設施計畫不完備，貸款計畫、還款計畫都沒有，一個統籌分配款那麼少的鄉鎮，能夠承受著上億貸款嗎？且目前枋山鄉財政還欠中央8千多萬債務，甚至所要施作的地點，前方還有一個第三公墓的亂葬崗，施政實在毫無章法。

    林昌明強調，活動中心的經費追加再追加，一個溝渠水道施作經費編列離譜；而監視器每年要編列240萬租金，沒向各位代表說明就送提案，監視器鏡頭裝設地點也沒書面報告，如此不尊重代表會的作法，鄉公所要把鄉代會理性監督抹黑為杯葛施政，恐怕難以被枋山鄉親所接受。

    屏東枋山也傳所會不和，建設成角力焦點。（記者蔡宗憲攝）

    屏東枋山也傳所會不和，建設成角力焦點。（記者蔡宗憲攝）

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