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    洪秀柱出席兩岸青年論壇 綠委：在台灣早就過氣 統戰樣板沒效果

    第5屆海峽兩岸青年發展論壇今日在中國杭州舉行，前國民黨主席洪秀柱及許多台灣青年應邀出席與會。（資料照）

    第5屆海峽兩岸青年發展論壇今日在中國杭州舉行，前國民黨主席洪秀柱及許多台灣青年應邀出席與會。（資料照）

    2022/05/11 13:37

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕第5屆海峽兩岸青年發展論壇今日在中國杭州舉行，前國民黨主席洪秀柱及許多台灣青年應邀出席與會。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，習近平寄語兩岸青年與時代同步伐、與民族共命運，推進祖國統一大業作出更多貢獻。民進黨立委批評，找洪秀柱及台青當統戰樣板，達不到任何效果。

    這封信是由中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋署名向論壇發信，朱鳳蓮指出，代表中共中央和習近平總書記表示祝賀，朱鳳蓮提及出席論壇的中共高官，包括國台辦主任劉結一以視頻方式出席、浙江省委書記袁家軍現場出席。中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱應邀出席論壇。兩岸有關方面嘉賓約450人。

    朱鳳蓮以台灣藝人劉畊宏赴中發展為例，宣稱各地各部門近年來推出系列惠台利民政策措施，許多台灣青年及時把握機遇，積極融入大陸生活，不斷拓展追夢築夢圓夢的舞台，實現個人價值，受到中國同胞的喜愛和肯定。

    對此，民進黨立委賴瑞隆受訪批評，洪秀柱在台灣早就過氣，中國共產黨還在找這樣的人當統戰樣板，事實上是自欺欺人，並沒有實質上的效果。沒有人認為洪秀柱能夠代表青年，也沒人認為洪秀柱能代表台灣主流民意，洪秀柱更非國民黨內主流意見，找洪秀柱是沒有任何效益的。

    賴瑞隆指出，近年中國內部有相當多問題，許多台商投資血本無歸，也有很多台商回台投資，中共不必用樣板想吸引台灣年輕人赴中發展，這只是在欺騙人民。不要打壓台灣國際空間，不要打壓台灣農產品，才是正辦，用洪秀柱和台灣青年當統戰樣板，無法達到任何效果，台灣民眾不會認同的。

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