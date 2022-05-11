為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    拜登主持疫情峰會 陳建仁明代表台灣與會

    前副總統陳建仁美東時間12日將以預錄影片方式與會由美國總統拜登主持的全球武漢肺炎峰會。（擷取自外交部提供影片）

    前副總統陳建仁美東時間12日將以預錄影片方式與會由美國總統拜登主持的全球武漢肺炎峰會。（擷取自外交部提供影片）

    2022/05/11 11:34

    〔記者楊丞彧／台北報導〕為了共同努力終結全球武漢肺炎（COVID-19），並應處未來全球公衛危機，第二屆線上「全球新冠肺炎高峰會」將在美東時間5月12日上午9時舉行，會議將由美國拜登總統主持，我國應美方邀請，由前副總統陳建仁以預錄致詞方式與會。

    此外，陳建仁將代替我國宣布捐贈150萬美元，協助提升全球疫苗覆蓋率。他也提到，「台灣模式」已向世界證明，現代民主國家可秉持公開透明並運用科技對抗疫情，台灣將持續與民主夥伴合作，與國際社會分享經驗。

    陳建仁在預錄影片中表示，台灣自2020年4月起，透過公私協力，已提供全球80餘國價值超過7000萬美元的醫療物資，其中包括提供索馬利蘭15萬劑的高端疫苗。陳建仁也將代表我國政府宣布，為善盡國際義務，台灣承諾將再捐贈150萬美元，以協助提升全球疫苗覆蓋率。

    外交部表示，在第75屆「世界衛生大會」（WHA）即將召開之際，台灣再次積極投入國際公衛及人道援助，持續以實際行動彰顯「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping!），相信更能受到國際社會的肯定與尊重。峰會將全程在白宮官網直播。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄「關懷包得來速」開站 大雨影響人潮未現
    2022/05/11 11:32

    高雄「關懷包得來速」開站 大雨影響人潮未現
    供過於求 挪威丟13萬劑新冠疫苗
    2022/05/11 11:30

    供過於求 挪威丟13萬劑新冠疫苗

    網路平台禁賣菸酒品 違法裁處最高5萬元罰鍰
    中正大學20人確診 學生怒爆：多位行政主管慶功宴飲酒歡唱惹禍
    2022/05/11 11:24

    中正大學20人確診 學生怒爆：多位行政主管慶功宴飲酒歡唱惹禍
    北市木柵機廠「車來速」篩檢上路現車潮 預約已額滿仍可現場排隊
    2022/05/11 10:44

    北市木柵機廠「車來速」篩檢上路現車潮 預約已額滿仍可現場排隊
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播