拜登主持疫情峰會 陳建仁明代表台灣與會

前副總統陳建仁美東時間12日將以預錄影片方式與會由美國總統拜登主持的全球武漢肺炎峰會。（擷取自外交部提供影片）

2022/05/11 11:34

〔記者楊丞彧／台北報導〕為了共同努力終結全球武漢肺炎（COVID-19），並應處未來全球公衛危機，第二屆線上「全球新冠肺炎高峰會」將在美東時間5月12日上午9時舉行，會議將由美國拜登總統主持，我國應美方邀請，由前副總統陳建仁以預錄致詞方式與會。

此外，陳建仁將代替我國宣布捐贈150萬美元，協助提升全球疫苗覆蓋率。他也提到，「台灣模式」已向世界證明，現代民主國家可秉持公開透明並運用科技對抗疫情，台灣將持續與民主夥伴合作，與國際社會分享經驗。

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陳建仁在預錄影片中表示，台灣自2020年4月起，透過公私協力，已提供全球80餘國價值超過7000萬美元的醫療物資，其中包括提供索馬利蘭15萬劑的高端疫苗。陳建仁也將代表我國政府宣布，為善盡國際義務，台灣承諾將再捐贈150萬美元，以協助提升全球疫苗覆蓋率。

外交部表示，在第75屆「世界衛生大會」（WHA）即將召開之際，台灣再次積極投入國際公衛及人道援助，持續以實際行動彰顯「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping!），相信更能受到國際社會的肯定與尊重。峰會將全程在白宮官網直播。

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