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    樂生團體呼籲比照日本 立法補償漢生病患家屬

    樂生保留自救會會長李添培（前排右）。（資料照）

    樂生保留自救會會長李添培（前排右）。（資料照）

    2022/05/10 12:41

    〔記者林良昇／台北報導〕日本於2019年11月通過「漢生病家屬補償法」，補償漢生（舊稱痲瘋）病患者家屬。台灣的樂生保留自救會等團體今與日本及韓國的相關團體連線，呼籲台灣比照日本，透過立法補償漢生病患家屬。

    樂生保留自救會、青年樂生聯盟等團體今與日本、韓國的相關團體連線，在立法院召開記者會，呼籲除落實目前已有的「漢生病病患人權保障及補償條例」外，也應比照日本，制定「漢生病家屬補償法」等法案，對於漢生病患者的家屬也能做出相應補償。

    樂生保留自救會會長李添培指出，在日本統治台灣、韓國的時期，採取對漢生病患的強制隔離政策，日本戰敗後也是第一個反省的國家，對漢生病患道歉賠償，甚至已做到對病患家屬賠償，台灣雖然經濟名列前矛，但賠償程度趕不上日本，對漢生病患家屬的賠償遲無動作。

    李添培表示，對照日本政府的重視，台灣政府應該反省自己，是否有落實「漢生病病患人權保障及補償條例」對患者的道歉與照顧，兼顧文資修繕與院民安居、並恢復樂生院入口意向完整，才能真正讓漢生病患的生命苦痛，成為台灣甚至世界人權史上的永恆教訓。

    律師陳孟秀表示，日本政府對漢生病患不但認錯，更擴及對漢生病患的家屬，承認隔離政策影響不只漢生病患，也注意到對家屬造成終身難以彌補的損害，於2019年11月制定「漢生病家屬補償法」，對於病患的配偶、子女等家屬做補償。

    陳孟秀指出，日本的該法律也適用於日治時期的台灣，目前有台灣已有8名漢生病患家屬成功申請獲日本政府賠償，日本政府對於過去的錯誤有做出深刻反省，希望台灣國會也能進行對漢生病患家屬補償的立法。

    樂生保留自救會等團體也再次提出訴求，盼政府正視高齡樂生院民的在地療養權利，對樂生院所代表的漢生病人權歷史給予尊敬，讓樂生園區的整體發展計畫執行過程更加透明化，更重視院民需求。

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