二戰歐洲戰場勝利日 黃適卓：台灣會一同捍衛世界和平

二戰歐洲戰場勝利日，前立委黃適卓發文稱台灣會一同捍衛世界和平。（取自黃適卓臉書粉絲專頁）

2022/05/09 23:18

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕俄羅斯等東歐國家在每年5月9日紀念二次世界大戰歐洲戰場勝利日（美國以及西歐國家定於每年5月8日），前立委黃適卓今（9）日臉書PO文指出，這原是悼念戰爭傷亡、謳歌寶貴和平的日子，但因為俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭，國際社會充滿緊張與危險的氛圍，話鋒一轉，他說，同樣遭到二戰戰火蹂躪的台灣，對戰爭的記憶從未淡去，他認為台灣會在外交、軍事、與經濟繼續發展更強大的實力，學習烏克蘭人民的英勇精神，一同捍衛世界的和平。

黃適卓指出，俄羅斯總統普廷選在今天展開大閱兵，壯觀的俄軍核戰飛機、先進戰機與坦克，露骨地將戰爭威脅展示出來，二戰勝利日彷彿成為俄羅斯官媒的粉餅，一方面用77年前盟軍解放歐洲的歷史自吹自擂，另一方面也粉飾「出兵烏東是為了消滅納粹」的彌天大謊。

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「這種謊言，在中國官媒報導中屢見不鮮！」黃適卓不客氣的說，中國總是把對台灣的軍事恫嚇稱作「追求民族大義」，經濟滲透窮國、賄賂官員在中國口中成了「拒絕帝國主義和殖民主義」，誇大中國經濟成就時，也對國內貪腐、貧富差距和豆腐渣工程避而不談。

黃適卓表示，曾幾何時極權專制國家學會了民主自由的修辭，再發動顛倒黑白的認知作戰，威脅世界的和平秩序，中國與俄國這對哥倆好，承襲了共產國際分化族群、顛覆政府的本事，妄圖用暴力與謊言征服世界。

黃適卓提及，77年前納粹德國發動侵略戰爭，數百萬人犧牲、上千萬人生活顛沛流離，烏克蘭戰爭也造成近千萬的烏克蘭人逃離家園，數億歐洲人的生活與未來都被打亂，要撥亂反正、瓦解獨裁者野心，重建烏克蘭人的自由家園，必須要國際民主陣營有志一同，為和平秩序付出努力才行。

黃適卓表示，幸好在烏克蘭戰爭中，民主陣營沒有隔岸觀火，美國除了有退役軍人前進戰場，拜登政府請求國會提供烏克蘭的支持高達330億美元，北約與歐盟源源不絕地軍援烏克蘭，也接收大量難民，通過便於攜帶且容易操作的標槍飛彈、刺針飛彈，成為烏克蘭軍民保衛國土、摧毀俄軍鋒芒的重要不對稱戰力。

黃適卓說，在國際政治舞台上，民主陣營沒有放任謊言與暴力不負責任地傳播，他提及，4月底在印尼舉行的G20峰會，民主國家紛紛要求印尼政府邀請烏克蘭總統澤倫斯基與會；德國總理8日舉辦的G7線上會談，不但邀請澤倫斯基，也決定減低對俄國油氣資源依賴；連任成功的法國總統馬克宏9日更親訪柏林，用法國與德國的緊密關係繼續推動歐洲一體化，矢言領導歐洲找出烏克蘭戰爭的解決之道。

黃適卓說，法德兩國政府首腦選在勝利日會面，也頗有在歷史詮釋上與俄羅斯較勁的意味，俄羅斯向來宣稱「出兵烏東是為了消滅納粹」，更重兵攻打位於馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠，只因俄軍片面認定該處是烏克蘭納粹大本營，俄羅斯出兵消滅納粹，符合1945年全球人民拒絕納粹的正義史觀。

黃適卓表示，俄羅斯的宣傳不過是斷章取義與粉飾堆砌成的謊言，法國與德國的和解與友愛、歐洲各國攜手締造永久和平的努力，才是歐洲走出二戰納粹侵略歷史，追求人類美好未來的標誌。法國與德國不願輕啟戰爭，但烏克蘭戰爭爆發後，法國與德國也參與國際制裁，為阻止俄國侵略者貢獻心力。

黃適卓說，「勝利日」雖然是二戰歐洲戰場的紀念日，但種種珍貴的人道主義精神、對自由的恆久追求，對全世界都有強烈共鳴，在務實面而言，烏克蘭結好世界民主政權，積極發展防衛戰力的例子，也可以印證在台灣跟中共的不對稱戰備上，值得我們學習。

黃適卓表示，曾經不共戴天的德國與法國，可以為了自由民主而攜手團結歐盟，曾經你死我活的日本與美國，如今也憑藉美日同盟，奠定印太地區的和平與繁榮，同樣遭到二戰戰火蹂躪的台灣，對戰爭的記憶從未淡去。

黃適卓說，台灣從過去到現在，一直努力不懈為區域發展做出貢獻，但從不自滿，也可以做得更多，台灣會在外交、軍事、與經濟繼續發展更強大的實力，學習烏克蘭人民的英勇精神，一同捍衛世界的和平。

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