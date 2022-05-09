指資本額330萬公司採購3.8億元快篩 國民黨︰指揮中心找不適當廠商
〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團追打快篩試劑採購有弊案，今召開記者會點名有EUA的另一家公司弘朗生物科技公司，資本額只有330萬元，卻有3.8億元快篩採購案，質疑有弊端。不過，藍委也說，暫沒有圖利的明確證據，但可質疑指揮中心找不適當的廠商買快篩試劑。
立院國民黨團今下午召開記者會，質疑除高登環球公司外，指揮中心找其他的廠商採購快篩試劑也有問題，黨團書記長萬美玲指出，指揮中心的名單中有一家弘朗生物科技公司，也是被授權緊急採購快篩試劑，弘朗之前是動物用藥公司，在2020年4月7日才變更增加販售醫材。
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萬美玲說，高登環球的辦公室人去樓空，說是在裝修中，弘朗生物科技公司也是在民宅中，資本額只有330萬元，卻可以有政府400萬劑快篩，高達3.8億元的採購案，政府有義務說清楚講明白。
萬美玲質疑，這些獲得EUA的廠商看起來是在賺「訊息財」，得知訊息可以趕上這波緊急採購，啟人疑竇，衛福部長陳時中說國民黨政治干預商業，但政府才是用政治迫害老百姓。
國民黨立委林為洲說，這次快篩試劑採購的EUA廠商顛覆國人對生物科技的理解，除了小吃店變生物科技公司，連動物用藥公司也變成生物科技公司，甚至弘朗公司設立地點「根本是一間農舍」，這樣的公司「有能力、有財力嗎？」
林為洲表示，現在國民黨不敢直接指控說裡面有什麼圖利，還沒有明確證據，但仍可以批評指揮中心找廠商的標準不當，難道在科學園區內沒有比較好的廠商嗎？這麼大的標案，這些公司萬一貨交不出來怎麼辦？指揮中心根本不負責任。
立院國民黨團總召曾銘宗質疑，高登環球公司有EUA，連小吃店也拿得到EUA，讓人懷疑衛福部的標準在哪？弘朗是「高登2.0」也拿到EUA，根本胡亂發放。面對國民黨質疑，政府還說國民黨抹黑防疫人員，但國民黨是為政府把關，協助政府做好防疫，善盡在野黨責任。