指資本額330萬公司採購3.8億元快篩 國民黨︰指揮中心找不適當廠商

國民黨團指控之前做動物檢測藥品批發的弘朗生物科技公司也買快篩試劑，資本額才330萬元。（記者林良昇攝）

2022/05/09 16:56

〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團追打快篩試劑採購有弊案，今召開記者會點名有EUA的另一家公司弘朗生物科技公司，資本額只有330萬元，卻有3.8億元快篩採購案，質疑有弊端。不過，藍委也說，暫沒有圖利的明確證據，但可質疑指揮中心找不適當的廠商買快篩試劑。

立院國民黨團今下午召開記者會，質疑除高登環球公司外，指揮中心找其他的廠商採購快篩試劑也有問題，黨團書記長萬美玲指出，指揮中心的名單中有一家弘朗生物科技公司，也是被授權緊急採購快篩試劑，弘朗之前是動物用藥公司，在2020年4月7日才變更增加販售醫材。

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萬美玲說，高登環球的辦公室人去樓空，說是在裝修中，弘朗生物科技公司也是在民宅中，資本額只有330萬元，卻可以有政府400萬劑快篩，高達3.8億元的採購案，政府有義務說清楚講明白。

萬美玲質疑，這些獲得EUA的廠商看起來是在賺「訊息財」，得知訊息可以趕上這波緊急採購，啟人疑竇，衛福部長陳時中說國民黨政治干預商業，但政府才是用政治迫害老百姓。

國民黨立委林為洲說，這次快篩試劑採購的EUA廠商顛覆國人對生物科技的理解，除了小吃店變生物科技公司，連動物用藥公司也變成生物科技公司，甚至弘朗公司設立地點「根本是一間農舍」，這樣的公司「有能力、有財力嗎？」

林為洲表示，現在國民黨不敢直接指控說裡面有什麼圖利，還沒有明確證據，但仍可以批評指揮中心找廠商的標準不當，難道在科學園區內沒有比較好的廠商嗎？這麼大的標案，這些公司萬一貨交不出來怎麼辦？指揮中心根本不負責任。

立院國民黨團總召曾銘宗質疑，高登環球公司有EUA，連小吃店也拿得到EUA，讓人懷疑衛福部的標準在哪？弘朗是「高登2.0」也拿到EUA，根本胡亂發放。面對國民黨質疑，政府還說國民黨抹黑防疫人員，但國民黨是為政府把關，協助政府做好防疫，善盡在野黨責任。

國民黨團控弘朗公司的所在地是「農舍」，購買快篩試劑的能力存疑。（立法院國民黨團提供）

國民黨團指弘朗生物科技公司的資本額只有330萬元，卻有3.8億元快篩採購。（立法院國民黨團提供）

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