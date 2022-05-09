為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨南市議員山區人選3人相爭 前南化代表會主席陳福慶出線

    民進黨台南市議員第四選區議員參選人，經市黨部投票由前南化鄉代表會主席陳福慶勝出，將代表民進黨參選。（圖由南市民進黨部提供）

    民進黨台南市議員第四選區議員參選人，經市黨部投票由前南化鄉代表會主席陳福慶勝出，將代表民進黨參選。（圖由南市民進黨部提供）

    2022/05/09 15:38

    〔記者蔡文居／台南報導〕今年底台南市議員選舉，民進黨在山區第四選區（楠西、南化、玉井、左鎮），共有3人有意參選，多次協調均無法達成共識，經民進黨台南市黨部臨時執委會不記名投票產生人選，由前南化鄉代表會主席陳福慶勝出，將提報民進黨中央黨部，待6月8日中執會通過，代表民進黨參選。

    民進黨南市黨部主委潘新傳表示，山區第四選區一向藍大於綠，在台南屬於艱困選區，上屆選舉有3位綠營同志參選，以至於票源分散無法保住這席議員，這次有立委郭國文助理賴懋慶、前議員王峻潭兒子王博程、前南化鄉代表會主席陳福慶等3人有意角逐，經多次協調都無法達成共識，4月26日市黨部臨時執委會決議5月5日再舉行一次臨時執委會，決定最終人選。

    潘新傳表示，經4月29日於市黨部做最終協調未果，才在上週四臨時執委會，現場16位出席執委一致同意下進行不記名投票，最終由陳福慶勝出，將獲徵召出戰山區。市黨部定會凝聚山區所有力量，全力打贏這場選戰。

    市黨部執行長張孟暉表示，2022年直轄市議員提名加上山區這一席共34席全部到位，面對年底大選市黨部將傾巢而出，全力輔選，達成「市長當選衝高得票率、議會過半、里長全勝利」的目標。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獲提名參選議員 口湖鄉長林哲凌突退黨︰政客媒體藉我打擊民進黨
    2022/05/05 14:36

    獲提名參選議員 口湖鄉長林哲凌突退黨︰政客媒體藉我打擊民進黨
    楊植斗落髮催票北市議員初選勝出 曾獻瑩敗北怨「輸給加權制度」
    2022/05/01 12:46

    楊植斗落髮催票北市議員初選勝出 曾獻瑩敗北怨「輸給加權制度」

    魔法拉提技術 讓妳居家輕鬆防「溢」
    「比九天玄女還玄」黃子哲輸給林杏兒 怒轟國民黨初選作弊
    2022/04/24 17:28

    「比九天玄女還玄」黃子哲輸給林杏兒 怒轟國民黨初選作弊
    南市選將陳福慶喊打破山區世襲政治 「虧雞」聲援
    2018/10/27 13:53

    南市選將陳福慶喊打破山區世襲政治 「虧雞」聲援

    報酬率大超車！「這時刻」加碼勝率大增？
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播