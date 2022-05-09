戰國七雄來了？彰縣伸港鄉長選舉 民進黨不缺席

民進黨彰化縣黨部主委邱建富證實，各界都在勸進前國大代表丁詠蓀參選伸港鄉長，但丁的意願不高。（取自丁詠蓀臉書）

2022/05/09 14:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨在彰化縣伸港鄉長選舉不缺席？目前檯面上有意願參選已有6人，由於前國大代表丁詠蓀開始跑行程，引起基層熱議，民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，確實各界都在勸進丁詠蓀參選；而長期被點名的縣議員賴清美表示，無論提名誰，她都會衷心祝福！

伸港鄉長即將在年底改選，有意參選已多達6人，光是鄉代表就有陳聿琦、黃素月與柯承翰，其中柯承翰是縣議員柯振杯的兒子，其它還有縣議員林宗翰服務處執行長黃永欽，曾任職伸港分駐所的台中警官姚富川，以及被停職的伸港鄉長曾煥彰的兒子、縣府秘書曾國貴。

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綠營基層表示，民進黨從來不曾拿下過伸港鄉長寶座，這次在參選爆炸下，將是民進黨很好的機會，如果沒有推派人選參賽，真是非常的可惜，而縣議員賴清美是資深議員，如果讓資深議員轉換跑道參選鄉長，應該會有贏面。

不過，賴清美強調，她從來沒有接到任何徵詢的電話，她也已經在黨內登記參選縣議員，因此，如果中央或是地方提名誰參選伸港鄉長，她都會衷心祝福。

但許多民眾發現，前國大代表丁詠蓀已經開始在跑攤了，原本丁詠蓀轉往工業區服務中心工作以後，就很少再跑攤了，最近又復出跑攤，引發各界關注，加上丁詠蓀的夫婿柯金德，不只是曾任縣議員，也是現在的民進黨彰化縣黨部辦公室主任，丁跑攤的動向讓各界解讀將有意投入伸港鄉長選舉。

邱建富強調，民進黨在伸港鄉長選舉一役將不會缺席，各界都在勸進丁詠蓀參選，她也是很適合的人選，只是她本人目前意願不高，不過，就算伸港鄉長選舉找不到黨員參選，也會採取策略合作的方式來支持特定人選。

彰化縣議員賴清美多次被綠營基層點名參選伸港鄉長，但賴清美強調，她從未被徵詢過，中央或是地方提名誰，她都會衷心祝福。（取自賴清美臉書）

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