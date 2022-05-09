李家超當選香港特首 黃介正：香港仍是「中華民國香港地區」

中國國民黨國際事務部主任黃介正今日出席「香港特首選舉後的台港新形勢」座談會表示，只要中華民國政府沒有忘記與香港的特殊關係，香港和中華民國未來還是有機會「朗朗乾坤」。（資料照）

2022/05/09 11:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕北京唯一欽點的前香港政務司長李家超以1416張支持票，昨日高票當選香港特首。中國國民黨國際事務部主任黃介正今日出席「香港特首選舉後的台港新形勢」座談會表示，只要中華民國政府沒有忘記與香港的特殊關係，香港和中華民國未來還是有機會「朗朗乾坤」。在兩岸人民關係條例下，仍將香港看做「中華民國香港地區」。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正指出，這次香港特首改選，基礎根本是「中華民國怎麼看香港」？1997年以前，香港在英國治下，每年雙十國慶酒會，港澳地區居民算是僑胞，可以參加辦在台北賓館、專門為海外人士及僑胞辦理的國慶酒會，1997年後，港澳居民不是僑胞，而是變成同胞，之後港澳居民來台參加國慶酒會，改由陸委會辦理。

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黃介正談及，1997年6月，香港劃歸中華人民共和國統治前夕，陸委會有發表一個《對「九七」香港情勢的立場與政策說帖》，中華民國外交部不承認《中英聯合聲明》，並主張香港為我固有領土，希望香港持續自由、民主發展，繼續保持國際地位。香港被中共收回是國際上不得不如此的結果，但不代表中華民國政府於1949年以前沒有爭取過香港，講這個事有些人會認為是平行時空，但依照中華民國憲法，「我們與香港就是有特殊關係」。

對於香港未來政經局勢，黃介正分析，香港特首5年任期，如何處理香港「基本法」23條立法值得觀察。其次是香港本身問題，香港人民面對的問題累積數十年，一個兩制之下，香港治理仍有很多問題。第三是香港與國際連結會如何。台灣視角把一國兩制看成毒蛇猛獸，不要拿台灣角度看香港，香港在政治上沒有獨立條件，對香港最好的方式是讓香港人民決定一國兩制是什麼，不要往一國一制走。

黃介正認為，香港永遠會存在，只要中華民國政府沒有忘記與香港的特殊關係，始終有機會給香港和中華民國的未來有朗朗乾坤，最壞情況是粵港澳融合，導致政府制定的港澳條例受衝擊。樂觀的是，還有兩岸人民關係條例，仍將香港看做「中華民國香港地區」。

他也希望，媒體不要用「國際事務部」頭銜，可用淡大學者，因為在國民黨內，香港是由大陸事務部發言。

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