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    快篩買嘸「不夠就是不夠」 黃國昌轟：帶風向指責人民

    近期外界議論國內快篩買不到等問題，自稱「1450綠共塔綠班側翼」的「Mr.柯學先生」6日在臉書分享一張梗圖，稱台灣人可以花時間排拉麵、蛋黃酥，但不能忍受排隊買快篩，引發外界議論。（圖擷自臉書）

    近期外界議論國內快篩買不到等問題，自稱「1450綠共塔綠班側翼」的「Mr.柯學先生」6日在臉書分享一張梗圖，稱台灣人可以花時間排拉麵、蛋黃酥，但不能忍受排隊買快篩，引發外界議論。（圖擷自臉書）

    2022/05/09 09:01

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩試劑需求高，許多民眾反映買不到，但近日也有人稱「可以排拉麵、蛋黃酥但不能忍受排隊買快篩」，對此前立委黃國昌表示快篩劑「不足就是不足」，並質疑「為了幫忙掩飾政府的問題，竟還帶風向指責人民」。

    近期外界議論國內快篩買不到等問題，自稱「1450綠共塔綠班側翼」的「Mr.柯學先生」6日在臉書分享一張梗圖，稱台灣人可以花60小時排一蘭拉麵，可以花一下午買電信499吃到飽，可以忍受烈日豔陽排知名蛋黃酥，卻不能忍受排隊買快篩試劑，並酸「該怎麼說你好呢？」引發外界議論，也有部分網友反彈。

    黃國昌昨則在臉書發文，表示對於若干關於快篩實名制的言論，指責民眾是吃米不知米價，指責排隊太久的民眾是耐性不足，覺得「有點看不下去」。他表示政府的防疫政策，將人民生活包括行動自由在內的各個層面與快篩連結，這時提供充足且可負擔的快篩，就應該是政府的責任。至於企業的自主防疫，將勞工的工作權與快篩連結，提供受僱者必要的快篩，就應該是雇主的責任。

    黃國昌指出，一個勞動家庭，只是為了正常生活，排不到快篩實名制，就必須面對負擔動輒一劑數百元的快篩，政府要這些家庭，如何生活？一般市井小民卻為了工作與生活，面臨平價的排不到，買得到的相對昂貴，如此困境要大家情何以堪？

    黃國昌強調，不足就是不足，不夠就是不夠，並批「誠實面對根本沒有作好準備的問題，很難嗎？」他也質疑「在人民如此困難的時刻，為了幫忙掩飾政府的問題，竟還帶風向指責人民，真的讓人看不下去」、「看到人民的痛苦，多點同理心，真的這麼困難嗎？」

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