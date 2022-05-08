巨幅藍黃國旗飄揚！ 民團︰支持烏克蘭直到勝利

台灣烏克蘭陣線8日在台北發起支持烏克蘭的「邁向勝利」集會，邀請來自烏克蘭、台灣與國際的支持者演講，傳達台灣力挺烏克蘭的立場。（記者叢昌瑾攝）

2022/05/08 18:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕俄羅斯5月9號「勝利日」前夕，「台灣烏克蘭陣線」今在台北、新竹和台中等城市同步舉辦「烏克蘭邁向勝利集會」，並於自由廣場展開巨幅烏克蘭國旗，呼籲各界持續支持烏克蘭。旅台烏克蘭人何曼柯（Alex Khomenko）說，這一天原是慶祝擊敗納粹，但今年俄羅斯卻是慶祝自身的戰爭，烏克蘭正為自己的國土和人民奮戰，盼繼續支持烏克蘭直到勝利。

5月8日是二戰後歐洲迎來和平之日，「台灣烏克蘭陣線」每周末舉辦支持烏克蘭集會活動，今天特別擴大在台北、新竹和台中3個城市同步舉辦，向世界展示俄羅斯侵略的殘酷代價，並表明台灣挺和平民主自由的立場。

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台北場活動在自由廣場舉行，與會者來自多國，攜帶旗幟、標語和海報等，標語包括「俄羅斯人反對戰爭（Russians against war）」、「俄羅斯滾出烏克蘭」、「榮光歸烏克蘭」等。民進黨連江縣黨部主委李問也攜帶「馬祖支持烏克蘭（Matsu Islands stands with Ukraine）」標語到場支持。

何曼柯說，今天是母親節，也是戰爭的第74天，他為所有因這場戰爭受苦的母親感到心傷。他並說到，5月8日是歐洲的二戰勝利日，通常這是慶祝擊敗納粹，但今年俄羅斯是慶祝自身的戰爭，明天在莫斯科紅場閱兵的同款坦克侵略了烏克蘭，破壞了家園，「我們相信俄羅斯的侵略將會失敗，烏克蘭為自己的國土、人民、歷史、自由和自身命運奮戰，我們會繼續支持烏克蘭直到勝利！」

台北場活動聚集數十人，現場播放烏克蘭國歌，眾人同喊「Slava Ukraini（榮光歸烏克蘭）」口號，並拉開一幅長7公尺、寬3公尺的巨幅國旗，呼籲各界持續支持烏克蘭。這幅國旗是由旅台立陶宛人Migle Matekunaite手工縫製，她自己上網訂購布料，花了2晚製作完成。她隨著來台工作的波蘭丈夫旅居台灣已經3年半，2人都活躍參與支持烏克蘭的各式活動，也透過販售點心、徽章等小物，為烏克蘭募款。

今日活動並有台灣烏克蘭陣線發起人吳亭臻（Jen）、烏克蘭僑民安多利（Anatolii Bakurov）、國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎、烏克蘭學生凱特琳娜（Kateryna Leliukh）和民進黨連江縣黨部主委李問等人發表短講。吳亭臻提到，烏俄戰爭中的性暴力與屠殺事件與日俱增，今天是母親節，但烏克蘭的女性們正飽受痛苦、受盡折磨。身而為人，我們都必須挺身而出，對抗極權政權的壓迫，為正在受壓迫與受難的人發聲。

李問在短講中特別從馬祖歷史角度分享，馬祖從1950到1970年代，長期受到中共軍隊的砲擊，為台灣承受單打雙不打的砲火20年，特別能夠體會，戰爭有時非常漫長，必須長期堅持。從馬祖歷史的角度來看，可對烏克蘭人民處境感同深受。李問提到，馬祖有個精神標語是「爭取最後勝利」，過去這是指兩岸戰爭的勝利，但今天，我們除了確保戰爭的勝利，也希望維護民主制度、守護人權價值的勝利，「希望台灣和烏克蘭，繼續互相支持，希望烏克蘭能爭取最後勝利！」

台灣烏克蘭陣線8日在台北發起支持烏克蘭的「邁向勝利」集會，邀請來自烏克蘭、台灣與國際的支持者演講，傳達台灣力挺烏克蘭的立場。（記者叢昌瑾攝）

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