李家超獲99％支持當選特首 林榮基：香港應改稱「中國香港」

李家超以99%高支持度當選香港特首。（彭博）

2022/05/08 16:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國香港行政長官選舉今日舉行投票，北京欽點唯一候選人、前香港政務司長李家超以1416票支持票當選，得票率高達99%，待中國國務院任命即可成為下任香港特首。台灣銅鑼灣書店老闆林榮基今天接受本報訪問表示，選舉沒有反對聲音，等同於中國其他地方，以後應該改稱「中國香港」，警察出身的李家超會用盡一切手段來統一香港。

林榮基指出，李家超得票率99%，對中國共產黨而言，這麼多人投票支持「當然好」，因為完全沒人反對。但是對香港人來講「當然壞」，因為完全都沒有反對聲音，那個地方就完蛋了，香港未來沒有前景，等同於中國其他地方。

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林榮基談及，中國北京、上海等地，會有反對聲音嗎？這次特首選舉反映出，香港已經成為「中國香港」，所以大家概念應該改一改，以後不要再叫「香港」，應該改稱「中國香港」比較容易理解。

「香港人不喜歡中國大陸的管制方式！」林榮基強調，已經有30幾萬人離開香港，往後應該會有更多人離開，去英國、加拿大越來越多，目前移民過來台灣的港人也不少，大家都知道香港情況，代表許多港人認為香港已不適合生活，從這次特首選舉結果也看得出來。

林榮基認為，在李家超執政下，香港以後會比林鄭月娥時期還要差，因為李家超本身是警察出身，會用盡一切手段來統一香港，不必對香港未來抱持任何希望。要關心的是，港人是否還要繼續留在香港，關注特首選舉已經沒用了。

此外，關於政府修訂「「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，欲放寬白領專業人才來台工作居留滿5年，最後一年月收入達基本工資2倍以上，可以申請定居，近日因台灣民眾及立委質疑有國安疑慮而暫緩。

林榮基指出，台灣政府可先看看台灣民意是怎樣再做決定，目前也有一些立委不認同，政府可與立委協調後再公布比較好，不然香港人也會有一點失望。

台灣銅鑼灣書店老闆林榮基表示，香港沒有反對聲音，香港未來已經沒有前景，等同於中國其他地方，以後應該改叫「中國香港」。（資料照）

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