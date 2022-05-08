國民黨市議員中山大同區初選 柳采葳、高世俊勝出

主播轉戰政壇的國民黨發言人柳采葳投入台北市中山大同區議員選戰。（翻攝柳采葳臉書）

2022/05/08 12:36

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨台北市第四選區（中山、大同）議員初選結果出爐，由主播轉戰政壇的黨發言人柳采葳及已宣布不爭取連任的議員王浩所推接班人高世俊勝出，將與現任議員陳炳甫、葉林傳共同投入年底大選。

國民黨北市黨部今公布第14屆台北市議員第四選區初選民調結果，現任議員不參與初選，初選勝出者為柳采葳與高世俊，將與現任議員一起投入2022年底三合一第四選區議員大選，團結一致全力爭取勝選。

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北市黨部指出，本次委託執行的民調機構及執行民調時間，均經由登記參選同志協調決定。在三天的執行民調期間，包括台北市黨部、選舉監察小組及登記參選同志皆推派觀察員至民調公司現場觀察，每日針對調查過程進行記錄，結果顯示三天訪問狀況平穩無疏漏，凡觀察員有疑義之電話皆已被妥適處理，期間各方針對民調執行過程並無意見。

依據中央訂頒「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」暨「中國國民黨111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法及提名作業要點」相關規定，今日第四選區由柳采葳與高世俊贏得初選，5月中旬前，將一併與現任議員，提報中央選策會核定。

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