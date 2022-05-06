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    蘇澳船長海上撞見中國航艦 目擊影片曝光

    蘇澳漁船在海上目擊中國航艦，立即拍下畫面。（蘇澳區漁會提供）

    蘇澳漁船在海上目擊中國航艦，立即拍下畫面。（蘇澳區漁會提供）

    2022/05/06 14:38

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕一艘宜蘭縣蘇澳籍漁船2日在釣魚台海域撞見中國航母戰鬥群，距航艦最近僅3公里，江姓船長拍下航艦畫面，今天因為手機恢復訊號，將航艦影片傳回，船隻預計今天返航。

    這艘50噸級蘇澳籍漁船，2日上午8點多在北緯26度56分、東經124度47分，即釣魚台周邊的台日漁業協定海域捕蟹之際，江姓船長發現多艘中國航母戰鬥群往南航行，他討海數10年首度近距離目擊中國航艦，拿起手機拍下畫面，隨即下令漁船轉向；日本也證實，遼寧號當日率7艘軍艦從東海穿越宮古海峽。

    蘇澳區漁會總幹事陳春生得知後，3日打電話給江姓船長，但手機門號與LINE都無法接通，聯繫家屬輾轉得知，中國航艦駛離釣魚台周邊海域後，江姓船長便重返原處作業。

    陳春生今天表示，江姓船長的船隻預計今天下午5點左右，停靠基隆八斗子漁港；稍早江的手機應該是恢復訊號，有把目擊影片傳回來，也讓各界一睹中國航艦面貌。畫面中，目擊者驚嘆，「前面好幾艘（軍艦）！」。

    釣魚台周邊的台日漁業協定海域是蘇澳漁民重要漁場，每年4到7月是最重要漁汛期，主要漁獲有黑鮪、鯊魚、旗魚、蟹類；陳春生先前受訪表示，隨著國際情勢緊張，如果各國軍艦在此頻繁出沒，恐對作業漁民造成衝擊。

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