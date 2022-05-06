檢察長遴選12人入圍名單出爐 張斗輝接掌高檢署機率高

法務部今年開出六個新任檢察長職缺。（記者吳政峰攝）

2022/05/06 12:48

〔記者吳政峰／台北報導〕高檢署檢察長邢泰釗9日接任最高檢檢察總長，法務部為了配合年底查賄與肅貪，決定一併把今年檢察長異動時程從七月提前到五月，共開出6個新職缺，負責遴選的檢察官人事審議委員會6日開會討論入圍名單，共舉薦12人，其中法務部常務次長張斗輝因資歷完整，接掌高檢署的機率最高。

檢審會共有17名委員，其中9名為檢察官投票選出的民選代表，這9人5日已召開會前會，從31位符合資格的報名者中選出12位，提交6日的正式檢審會討論，由於民選委員占絕對多數，全體檢審委員追認通過這份名單，將送法務部長蔡清祥從中遴定6人出任檢察長，正式名單訂於13日公布。

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名單中最受矚目的是張斗輝，他現年65歲，司法官訓練所第20期結業，曾任澎湖、屏東、彰化、台中地檢署檢察長、台南高分檢檢察長、法務部主秘、法務部常務次長，現以最高檢主任身分代理常務次長。

張斗輝常次任內負責辦理總統蔡英文最重要的毒品政策「新世代反毒策略」，成功抑制新施用毒品的人口數量，並減少再犯人數，成績不俗；此外，他臨危受命接下行政院跨部會「物價聯合稽查小組」，週週稽查餐飲業上、中、下游，說服廠商緩漲，降低物價衝擊，也有一定成效。

資歷與經歷均完整，張斗輝本次獲得檢審委員舉薦，一般認為只有高檢署檢察長一職符合其能力，故張斗輝接任邢泰釗的機率極高。

檢審會6日通過的入圍名單如下：

一、張斗輝 。最高檢察署主任檢察官代理法務部常務次長。司法官學院20期結業

二、鄭銘謙。法務部廉政署署長。26期

三、張宏謀。臺中高分檢署主任檢察官。26期

四、林錦村。法務部檢察司司長。28期

五、毛有增。法務部保護司司長。30期

六、李海龍。臺高檢署檢察官調法務部司法官學院主任秘書。33期

七、陳盈錦。新北地檢署檢察官。33期

八、謝名冠。臺中高分檢署檢察官。34期

九、郭景東。臺中高分檢署檢察官。36期

十、許鈺茹。臺高檢署檢察官。36期

十一、黃元冠。高雄高分檢檢察官派駐法務部廉政署南調組組長。37期

十二、林漢強。臺北地檢署檢察官派駐法務部廉政署視察室主任。38期

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