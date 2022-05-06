「勇鷹」高教機首梯換訓教官開訓 F-5E/F戰機2024年汰換

勇鷹高教機已在去年底開始交付空軍。（資料照）

2022/05/06 12:00

〔記者羅添斌／台北報導〕國造「勇鷹」高級教練機陸續量產分批撥交，並逐步接替F-5部訓機任務，空軍司令部今天指出，第一梯次新式高教機教官換訓工作已經展開，空軍副司令孫連勝中將已主持AJT型機（Advanced Jet Trainer，新式高級教練機）第1梯次教官換訓開訓典禮暨視導整備情況。

空軍F-5E/F戰機服役多年，均在2000年完成結構強化作業，而2004年經原廠評估，F-5E單座機壽期14779小時，F-5F雙座機3萬小時，目前F-5E/F平均飛行時數均未超出美方原廠規範。「勇鷹」高教機逐次量產交機後，F-5E/F戰機將在2024年汰換完成。

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駐紮於台東志航基地的空軍第7飛行訓練聯隊，現有30餘架F-5E/F戰機，全作為部訓機使用，也是飛行學官完成AT-3高級教練機飛訓、駕駛主力戰機前的銜接機種。由於F-5E/F、AT-3高教機機齡較高，軍方採購66架「勇鷹」高教機，隨著量產進度分批撥交給部隊，並逐步汰除AT-3、F-5E/F二款訓練機種。

空軍司令部官網及軍方青年日報今天指出，副司令孫連勝中將日前代表司令劉任遠上將，前往志航基地主持開訓典禮，逐一為教官佩掛飛行臂章，並聽取F-5型機「虹翔專案」換訓規劃提報；隨後走訪提示室、學員教室及訓管室，親自了解訓練環境、模擬機系統及學科教材教具運用等內容；並要求換訓人員須善加運用模擬機熟練各項操作，以提升訓練成效，確保飛行安全。

孫連勝於整備視導檢討會時表示，勇鷹號新式高教機在蔡總統指導下，已進入換訓階段，為國機國造、國防自主良好成果的展現，期勉各相關單位藉由綿密督管機制，掌握換裝訓練、後勤維保及內部管理等項目，建制完善標準作業程序，確保機隊品質，厚植飛訓能量，為保家衛國增添堅實戰力。

F-5E/F戰機將在2024年汰換完成。圖為編號「5267」F-5E戰機，已換裝新型彈射座椅。（資料照）

空軍副司令孫連勝中將前往志航基地主持AJT型機（Advanced Jet Trainer，新式高級教練機）第1梯次教官換訓開訓典禮暨視導整備情況，並為首批換訓飛官佩掛AJT型機飛行臂章。（圖：取自空軍司令部丶青年日報網站）

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