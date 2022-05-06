中國軍機擾台 日議員：日本當作自己的事

日本自民黨青年局訪台團6日舉行小型媒體見面會，訪團自民黨青年局局長代理鈴木憲和（左）、青年局國際部長鈴木隼人（右）兩位眾議員出席。（記者廖振輝攝）

2022/05/06 10:22

〔記者楊丞彧／台北報導〕「日本自民黨青年局訪台團」今天早上舉行小型媒體見面會，由青年局局長代理鈴木憲和以及青年局國際部長鈴木隼人出席。對於媒體提問前日本首相安倍晉三曾公開表示「台灣有事就是日本有事」，要如何推進台日安全上合作，鈴木憲和指出，最近中國軍機以前所未有的規模進入台灣防空識別區，而台灣是日本隔壁非常重要的友人，我們把它當成自己的事一樣，提升自身的危機感；此次來台更了解到台灣人對現狀的認識與危機感，會帶回日本討論，看如何加強務實的合作。

鈴木憲和致詞時表示，雖然因為疫情影響，日台原本密切頻繁的人員往來少了；但也正是在疫情期間，台灣向日本提供口罩、日本向台灣提供疫苗，讓台日人民的羈絆加強。尤其是正值俄羅斯入侵烏克蘭之際，國際局勢非常嚴峻下青年局訪問團來訪，想法是要發出不允許用武力改變現狀的訊息。

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鈴木憲和指出，此行訪台有三大成果。首先是4日前往前總統李登輝長眠之處參拜，讓他們感慨萬分。他們願繼承李登輝的精神，繼續為強化台日關係做出努力。其次是昨天，總統蔡英文以及副總統賴清德在百忙之中抽空會見，他們認為日本的鄰居台灣以及台海安全對日本的安全非常重要。蔡英文則談及台灣推動加入CPTPP所做的諸多努力，訪團成員們也都願意推動台灣加入CPTPP之外，也願意協助推動加入世界衛生組織（WHO）和國際民航組織（ICAO）。

鈴木憲和也提到，此行也與救國團進行交流，雙邊交流在1967年由時任青年局局長海部俊樹任內推動，並一直延續至今。此外，昨天也與台北市長柯文哲進行會談，今天預計將與新竹市長林智堅以及桃園市長鄭文燦會談，他們也期盼強化台日之間地方之間的交流。而台日之間僅政治上的友好還不夠，經濟界的交流也相當重要，因此也與台灣的三三會進行交流。

針對媒體提問是否有帶來日本首相岸田文雄或是前首相安倍晉三的親筆書信或口信？鈴木憲和透露有帶了日華懇會長古屋圭司的親筆書信給蔡英文，原因是因為今年3月的日華懇年度總會時，安倍與蔡英文舉行視訊會談，古屋會長對此致謝，也提到台日美要強化合作。

而媒體也高度關注安倍晉三曾公開表示「台灣有事就是日本有事」，以及要如何推進台日安全上合作？鈴木憲和強調，最近中國軍機以前所未有的規模進入台灣防空識別區，而台灣是日本隔壁非常重要的友人，日本把它當成自己的事一樣，提升自身的危機感；台海穩定對亞太地區非常重要，因此他們樂意與國際社會分享這樣的想法。而此行來台也了解到台灣人對現狀的認識與危機感，也會帶回日本討論，希望加強實際上務實的合作。

鈴木憲和表示，雖然現在因為在疫情期間，要來台訪問不太容易。但這次日本自民黨青年局時隔三年重啟訪問，盼以此作為契機，推動台日之間更活躍的人與人往來。

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