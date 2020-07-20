日本反制共機侵擾東海 急修緊急升空攔截標準

日本航空自衛隊一架P-3C「獵戶座」海上巡邏機，在釣魚台列嶼上空飛行。（法新社檔案照）

2020-07-20 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本「共同社」獨家報導，由於日本和中國對釣魚台列嶼（尖閣諸島）的主權爭議，日本防衛省已修改航空自衛隊戰鬥機緊急升空攔截的標準，大幅加強因應中國軍機在東海空域出沒的措施。例如，位於沖繩的那霸基地，將針對所有剛從中國福建省境內空軍基地起飛的中國空軍戰機，立即下令空自戰機緊急升空緊戒，阻止中國軍機進入該釣魚台周邊空域。

E-2C日間不間斷飛行 監控共軍

此外，共同社也引述日中兩國外交消息人士報導，中國政府本月透過外交管道，向日方表示日本漁船在釣魚台附近海域作業是「入侵領海」，要求禁止駛入，並要求停止沖繩縣石垣市議會通過的十月起變更釣魚台名稱措施，遭日方拒絕。據報導，中方向日方要求在釣魚台海域進行漁船管理實屬罕見，此舉旨在削弱日本對釣魚台的有效控制，加強主權主張。

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北緯廿七度劃為防衛線

共同社引述多名日本政府相關人士報導，前述因應措施也包括至少一架空自E-2C空中預警機，或者還具有指管與戰管功能的空中預警管制機，日間在東海上空不間斷地飛行，負責收集情報並警戒監視解放軍動向。過去，防衛省只有在雷達顯示外國軍機恐侵犯日本領空時，才會下令緊急升空攔截。相關人士透露，空自為了不讓共機飛入北緯二十五度至廿六度間釣魚台列嶼領空，已將北緯廿七度劃設為「防衛線」。

由於近年來越過該線朝南飛共機愈來愈多，防衛省也將因應一架中國軍機的空自戰機架數，從原本的兩架增為四架。空自那霸基地距離釣魚台約四一○公里，調派F-15J戰機需飛行約廿五分鐘。而福建的中國空軍基地距離釣魚台約三八○公里，其部署的殲-11（J-11）戰機需飛行廿餘分鐘，空自基本上沒有時間優勢。

根據防衛省四月公布的空自戰機緊急升空攔截實施狀況，二○一九年全年為九四七次，雖比一八年減少五十二次，惟其中針對中國軍機者共六七五次，佔全年總次數約七十一％，除是針對中國和俄羅斯等所有外國軍機中最多外，還比一八年多三十七次。此外，防衛省十日也公布，空自今年四到六月間，緊急起飛攔截次數累計共一九四次，其中針對中國軍機者佔一三一次，比去年同期減少四十八次。

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