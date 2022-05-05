中國軍機再度進犯台灣東部空域 轟炸機也現蹤

國防部發布今天擾台的共軍「空警500」預警機同型機照片。（國防部提供）

2022/05/05 21:15

〔記者吳書緯／台北報導〕中共解放軍持續派遣軍機擾台，空軍今晚證實，今天6架次中國軍機襲擾台灣西南空域，包含1架「空警500」預警機、2架「轟6」轟炸機、1架「卡28」反潛直升機、1架「運8」遠干機，另有1架「運8」反潛機自台灣西南空域進入台灣東部空域；空軍依慣例派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

空軍司令部今晚8點25分在國防部官網「即時軍情動態」發布中共解放軍進入我西南空域空情動態；根據空軍公布圖資，1架「空警500」預警機、2架「轟6」轟炸機由東沙島東北方空域，進入我國防空識別區，襲擾我西南空域，飛行一小段距離後，即依相似路線飛離我國防空識別區。

請繼續往下閱讀...

至於1架「運8」遠干機是由台灣海峽中線以南的空域，飛入我國防空識別區西南空域，隨後在依循相似航線，飛返中國內陸。1架「卡28」反潛直升機則是直接在台灣西南空域現蹤，並未有飛入、飛離我國西南空域的航跡，合理推測該處海域有中國海軍艦艇。

1架「運8」反潛機是由台灣海峽中線以南的空域，飛入我國防空識別區西南空域，飛入巴士海峽上空後，在轉向進入台灣東部空域，之後再依循相似路線飛返中國內陸。

國防部發布今天擾台的共軍「運8」反潛機同型機照片。（國防部提供）

國防部發布今天擾台的共軍「卡28」反潛直升機同型機照片。（國防部提供）

國防部發布今天擾台的共軍「運8」遠干機同型機照片。（國防部提供）

中共6架次軍機擾我西南空域。（國防部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法