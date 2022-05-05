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    首頁　>　政治

    中共稱舊金山和約是歷史廢紙 陸委會：台灣從不是PRC一部分

    陸委會發言人邱垂正嚴正表示，中華民國是主權國家，依據國際法、歷史事實及兩岸現實，台灣從來不是中華人民共和國一部分。（資料照）

    陸委會發言人邱垂正嚴正表示，中華民國是主權國家，依據國際法、歷史事實及兩岸現實，台灣從來不是中華人民共和國一部分。（資料照）

    2022/05/05 19:14

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦多次引述開羅宣言及波茨坦公告宣稱，中國擁有對台灣的主權，還稱中共當年未參與簽訂舊金山和約，該合約是非法無效的歷史廢紙。有輿論認為，開羅宣言才是對台灣安全的嚴重威脅，如果中共對台動武，將導致國際難以干預中國內戰。陸委會發言人邱垂正今日嚴正表示，中華民國是主權國家，依據國際法、歷史事實及兩岸現實，台灣從來不是中華人民共和國一部分。

    邱垂正強調，中共企圖對台動武，不斷製造區域的安全風險，已經違反聯合國憲章和平的原則及國際秩序，政府反對中共對台錯誤定位主張，矮化及侵犯我們國家主權安全。中華民國是主權國家，依據國際法、歷史事實及兩岸現實，台灣從來不是中華人民共和國一部分，此非中共單方面主張所能改變。

    邱垂正指出，我們堅持自由、民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途必須徵詢全體台灣人民的意志。這4個堅持是台灣的主流民意，更是我們堅定不移的底線。呼籲北京當局要放棄強加的政治框架及用武力恫嚇處理分歧思維與作為，真正面對「中華民國台灣」事實存在的課題，務實理性改善兩岸關係。

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