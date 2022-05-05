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    首頁　>　政治

    蘇貞昌：台灣快篩劑比美日英法便宜 每日提供200萬劑

    行政院長蘇貞昌表示，台灣快篩劑比美日英法便宜，將協調增量因應國內供不應求。（資料照）

    行政院長蘇貞昌表示，台灣快篩劑比美日英法便宜，將協調增量因應國內供不應求。（資料照）

    2022/05/05 16:25

    〔記者李欣芳／台北報導〕面對快篩試劑供不應求，國民黨等在野人士質疑台灣快篩試劑價格過高，行政院長蘇貞昌今天主持院會表示，目前已進口國際大廠的快篩劑作為實名制販售，每日可提供約200萬劑到全國近5千個據點，提供有需要的國人以每劑百元取得，以同一品牌而言，這個價格比起美國、德國、法國、英國、日本、泰國、新加坡等主要國家，是最便宜的。

    蘇貞昌強調，我們也會協調國內廠商持續增加產能、進口商加速增加進口量，以因應國內需求。而除了實名制供貨外，我們也會依照各縣市確診與居隔人數比例，提供地方政府免費快篩，最近一週內已提供210萬劑給地方政府，而學校停課後復課所需的快篩劑，也由教育部統一調度提供，目前己提供70萬劑。

    對於總統蔡英文昨天關心快篩試劑應有多元購買管道，行政院表達將協調廠商，增加快篩試劑的供貨到超商等市場通路。行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時表示，相關調度情形，正由副院長沈榮津積極處理中，有相關進度將對外說明。

    至於快篩實名制是否增加配送量備受關注，衛福部次長薛瑞元表示，目前仍會依照每間藥局每天78份的數量配送，是否增加單日配額，將視第2輪進貨量而定。快篩實名制初期看起來比較凌亂，主要是配送不太順暢，今天起將1次配發2天數量的快篩，讓藥局不用每天等郵局配送，接下來會運作比較順暢。

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