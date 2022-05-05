獲提名參選議員 口湖鄉長林哲凌突退黨︰政客媒體藉我打擊民進黨

口湖鄉長林哲凌宣布退出民進黨。（資料照）

2022/05/05 14:36

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕口湖鄉長林哲凌獲民進黨提名參選下屆縣議員，正進行資格審查，林哲凌今天中午發表聲明指出，「即日起退出民進黨」；民進黨雲林縣黨部則表示，尚未收到書面資料，若確定退黨，將召開執委會決定是否追加提名。

林哲凌疑利用地方居民與綠能業者抗爭機會，向業者收取數百萬賄款，檢調單位去年8月起訴林哲凌，指其向業者暗示可以代為疏通抗爭事件，並向2家業者分別收取350萬元、400萬元款項，被依貪污治罪條例起訴，以100萬元交保。

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日前民進黨雲林縣議員顏旭懋涉嫌販毒，隔天即遭黨部開除黨籍，立委蘇治芬前天與多位黨公職及參選人前往北港朝天宮在媽祖前立誓「絕不涉入黑金、毒品、暴力及賄選」。林哲凌雖未到場，但事後有列名共同發表聲明人，在網路中引起「當著神明的面講幹話」等批評。

林哲凌今天中午宣布即日起退出民進黨，聲明稿指出：「我所遭遇的官司案件，沒有擊敗我，且讓我更加堅強堅定，然而，當我發現已經有政客、特定媒體以我為工具，藉以打擊民進黨，亟欲從中獲取政治利益，心中深感遺憾，因此決定退黨以杜絕政治操弄，也還給民進黨一個公道。」

林哲凌指出，他成為有心人士的政治提款機，因為個人的事而傷害了民進黨，是最不忍的，他會持續努力捍衛自己的清白。

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