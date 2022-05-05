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    新北市議員葉元之爆 高登環球生醫負責人涉詐欺

    新北市議員葉元之說，高登環球生醫董事長劉緯澤公司自始至終只有3個人，之前有欠債、違反違藥事法等前科，現在還涉嫌詐欺。（記者何玉華攝）

    新北市議員葉元之說，高登環球生醫董事長劉緯澤公司自始至終只有3個人，之前有欠債、違反違藥事法等前科，現在還涉嫌詐欺。（記者何玉華攝）

    2022/05/05 14:09

    〔記者何玉華／新北報導〕衛福部向多家廠商緊急採購快篩試劑，其中一家「高登環球生醫公司」疑涉詐騙。新北市議員葉元之爆料，高登環球生醫董事長劉緯澤公司自始至終只有3個人，之前有欠債、違反違藥事法等前科，現在還涉嫌詐欺，被害人去年10月提告，目前在台北地檢署偵辦中。

    葉元之說，對於這樣一個涉嫌詐欺、又涉嫌違反藥事法的公司負責人，衛福部跟他採購16.5億的快篩，到底有沒有做好把關?還是背後有什麼不可告人的原因？尤其昨事情爆發後，劉緯澤就說要棄標，是不是怕越滾越大，越多事情被查出來，作賊心虛才趕快斷尾求生?

    受害者是葉元之的學長李先生。李先生說，去年2月經朋友介紹認識劉緯澤，劉宣稱有朋友付了22萬美金取得日本吉卜力卡通的口罩授權，問他要不要做；因自己是通路商兼做口罩，便答應接手；3月簽約時，劉原本要用旗下的萬澤科技公司，後來又說萬澤有涉藥事法案件，建議改用另一家公司名稱，就是「高登環球生醫公司」。

    但合約還沒簽，劉又建議跟吉卜力音樂會主辦單位-乙蝶公司簽約，最後的簽約公司是乙蝶，同時支付了330萬元的授權金，並已完成3、400萬片的口罩製作，這些口罩目前只能堆在倉庫。

    李先生說，9月收到乙蝶的存證信函說沒有取得日本授權，口罩不能賣；當時他起了疑心，直接向日本吉卜力詢問，得到答覆是從沒有跟任何台灣公司談過授權，才發現受騙；吉卜力很重視這起事件，委託律師跟他一起提告。

    李先生說，他之前與劉緯澤有10幾次互動，都是事先約好時間，每次去都看到一個員工、一個特助，總共3個人；有一次同仁未事先約直接去送樣品，回來時說「很奇怪，公司燈都沒有開」。

    經此事件進一步追查，才發現這一個7人團隊，過去10幾年有3個民事案子，套路都很類似，以取得授權的方式去簽約，再拿這案子去募資金，一旦無法履約則衍生民事糾紛。他懷疑是組織犯罪，去年已經向台中地方法院提告加重詐欺、組織犯罪、洗錢及違反商業會計法等罪嫌。

    新北市議員葉元之爆料高登環球生醫董事長劉緯澤之前有欠債、違反違藥事法等前科，現在還涉嫌詐欺，被害人去年10月提告，案件目前在台北地檢署偵辦中。（擷自葉元之臉書）

    新北市議員葉元之爆料高登環球生醫董事長劉緯澤之前有欠債、違反違藥事法等前科，現在還涉嫌詐欺，被害人去年10月提告，案件目前在台北地檢署偵辦中。（擷自葉元之臉書）

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