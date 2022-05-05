魯比歐倡攻擊性武器售台 外交部感謝堅定挺台

美國共和黨聯邦參議員魯比歐。（路透社資料照）

2022/05/05 14:05

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國共和黨聯邦參議員魯比歐3日提出「以實力促進台灣和平法案」（Taiwan Peace through Strength Act），要求美國國防部優先處理對台軍售案，且不再限制售台武器須為防衛性質等。外交部發言人歐江安今表示，外交部感謝美國國會議員持續採取提出法案等具體作為，展現對台灣安全及台海和平穩定的高度重視及堅定支持，將持續關注後續立法進展。

歐江安今天在外交部例行記者會上指出，美國聯邦參議員魯比歐3日提出該法案，旨在加速對台軍售審核流程、授權提供台灣外國軍事融資20億美元、將「台灣關係法」所列提供台灣「防禦性武器」的文字，修改為「有助於嚇阻來自人民解放軍侵略行動的武器」，以及要求美國國防部規劃與我國軍的訓練合作計畫等。

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歐江安表示，外交部感謝美國國會議員持續採取提出法案等具體作為，展現對台灣安全及台海和平穩定的高度重視及堅定支持。外交部將持續關注這項法案的後續立法進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切合作與聯繫，穩健深化台美關係，維護台海安全，並為印太區域的和平、穩定及繁榮做出貢獻。

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