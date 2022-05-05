國民黨智庫：Paxlovid口服藥應下放診所 輕症確診即投藥

國民黨智庫永續發展組召集人陳宜民。（資料照）

2022/05/05 13:23

〔記者施曉光／台北報導〕因應Omicron變種病毒衝擊，國民黨智庫永續發展組召集人陳宜民今日指出，目前對於新冠輕中症確診病人最好的治療藥物Paxlovid口服藥應下放，讓輕症確診者盡速服藥，但隨37萬份Paxlovid抵台，確診民眾還是無法在感染早期適時便利取得Paxlovid。

陳宜民以5月1日為例，全台已有1萬6936人確診，但Paxlovid僅開出600多份，而昨日面對記者詢問時，疫情指揮中心發言人莊人祥答覆Paxlovid開出887份，庫存達34.9萬份，兩天確診者增加6000多人，藥物卻僅多開出200多份，這是寧可藥物放在倉庫也不願給確診者救命嗎？

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陳宜民表示，Paxlovid應在檢驗確診後盡速投藥，因為COVID-19在早期發病階段，病毒複製時就是給藥的關鍵時刻，但這時機點非常容易錯過，這是為何美國規定一確診，門診馬上就開藥，在美國當醫師確認病人感染新冠肺炎後，開立處方箋，病人即可公費先取得5天的Paxlovid藥物（療程為 5 天，一天2次，一次3粒，一組療程裡有 30 顆藥丸），美國政府還於今年初透過郵政系統發送10個一組的免費居家快篩。

陳宜民說，對於輕中症確診病人最好的治療藥物Paxlovid，在美國CDC是不建議用在重症住院病人，雖然台灣指揮中心宣布Paxlovid即將在本月6日後陸續釋放到全國210家醫院（包括22家應變醫院及188家專責醫院），而且會配送給57家社區核心藥局，但一般基層診所如果沒有參加居家照護團隊，還是沒有辦法開藥，他建議疫情指揮中心應更積極修改Paxlovid的用藥規定，將Paxlovid提供給輕症感染者使用，如此才可降低重症住院及死亡病例。

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