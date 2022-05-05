蔡總統接見日青年局訪團：台灣或日本安全 都不是單一國家課題

蔡英文總統今日上午接見來訪的日本自民黨青年局議員團，致辭表示，無論台灣或日本安全，都不是單一國家課題，必須要從第一島鏈與地緣政治視野來考量。未來台灣會與日本繼續努力，為印太地區和平做更多貢獻。（圖擷取自總統府直播畫面）

2022/05/05 12:49

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見來訪的日本自民黨青年局議員團，總統表示，面對全球威權主義擴張，台灣位處於民主防線的最前線，會持續與民主盟友合作捍衛民主價值。她說，無論台灣或日本安全，都不是單一國家課題，必須要從第一島鏈與地緣政治視野來考量。未來台灣會與日本繼續努力，為印太地區和平做更多貢獻。

總統致詞首先歡迎青年局睽違三年再度組團訪台，並說剛剛接獲通知訪團出現確診案例，幾位同車議員沒有來到現場。她希望確診者早日康復以及訪團平安。

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根據接見現場的安排，原本擔任團長的青年局局長小倉將信未在現場，而是由代局長鈴木憲和眾議員代表團員致詞。

蔡英文說，這幾年台灣與日本各領域交流更密切，雙方人員情誼更加深厚。包括共同對抗疫情挑戰，相互扶持與展現善的循環。她並感謝日本政府與國會等政要公開支持台灣的國際參與，以及對台海和平的重視。總統提到去年九月台灣正式申請加入ＣＰＴＰＰ（跨太平洋夥伴全面進步協定），完成專利法、著作權法、商標法等修法，向國際展示是台灣接受高標準貿易規範，未來並會持續完善法規與市場措施。

蔡總統說，無論是跨太平洋夥伴全面進步協定、國際民航組織、聯合國氣候變化綱要公約、國際刑警組織，以及將召開的世衛大會，台灣都有能力，也願意善意國際責任。她說，此時此刻，面對全球威權主義擴張，台灣位處民主防線的最前線，會持續與民主盟友合作，捍衛民主價值。

她提到，今年三月與前首相安倍晉三進行視訊對談，安倍提到台灣有事等同日本有事、日美同盟有事，在日本引起討論也獲得台灣關注。而無論台灣或日本安全，都不是單一國家課題，必須要從第一島鏈與地緣政治視野來考量，正因如此，台日關係才如此緊密與重要。未來台灣會與日本繼續努力，為印太地區和平做更多貢獻。

鈴木憲和表示，在疫情嚴峻當下自民黨青年局睽違三年來訪，說明台日關係與人民情誼是愈來愈深厚。特別是俄烏戰爭國際情勢緊張時刻，能到台灣訪問進行意見交換與溝通，也願意說明日本不允許某些國家用武力片面改變現狀，台日兩國可以在這方面加緊合作。

他指出，台日兩國是非常緊密的鄰國關係，台海和平與穩定攸關日本和平安全。他們年輕一輩政治人物也願意攜手合作讓這些想法給更多人知道。對於ＣＰＴＰＰ這高標準經貿合作架構，是以亞太地區為中心，本身具備相當高的戰略意涵，台灣為了加入也整理國內法律工作，青年局對台灣參與向來表示支持，也期盼台灣能加一把勁，對相關法規進行整合盡速克服。

此外，鈴木也說，對於台灣希望加入世衛組織、民航組織等，自民黨青年局支持也願意扮演重要推手，促進台灣加入國際組織。他最後並提到昨日赴前總統李登輝墓前祭拜，感念李前總統培養許多人才對台日關係有很多貢獻，這也應該繼續傳承至下一世代。

蔡總統（右）今天上午接見日本自民黨青年局議員團，她表示，無論台灣或日本安全，都不是單一國家課題，必須要從第一島鏈與地緣政治視野來考量。未來台灣會與日本繼續努力，為印太地區和平做更多貢獻。（圖擷取自總統府直播畫面）

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