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    首頁　>　政治

    「高登環球」棄快篩標案 蔣萬安︰民進黨不該政治力介入防疫

    國民黨立委蔣萬安今受訪進一步表示，民進黨不該讓政治力介入防疫，並批評中央現在步調顢頇。（記者方賓照攝）

    國民黨立委蔣萬安今受訪進一步表示，民進黨不該讓政治力介入防疫，並批評中央現在步調顢頇。（記者方賓照攝）

    2022/05/05 12:53

    〔記者陳昀／台北報導〕衛福部向多家廠商緊急採購快篩試劑，但立法院國民黨團點名「高登環球生醫公司」前身為長庚醫院美食街小吃店，僅200萬元資本額，且代表人曾有債務問題，質疑採購黑箱，高登對此嚴正駁斥並宣布棄標。國民黨立委蔣萬安今受訪進一步表示，民進黨不該讓政治力介入防疫，並批評中央現在步調顢頇，國外已有示範，「為什麼指揮中心連抄都不會抄？」

    對於國民黨團質疑高登環球生醫被列入緊急採購名單一事，蔣萬安今受訪表示，民進黨不該讓政治力介入相關防疫政策，從之前口罩之亂、疫苗之亂，到現在快篩之亂，先前大家期盼唾液快篩儘快通過審核，結果跟民進黨「有關係」就火速通過，所以只要有關係就沒關係嗎？希望政府回歸專業，不要讓民眾失去信任。

    被媒體問及高登宣布棄標是想甩鍋給國民黨？蔣萬安重申，民進黨真的不要讓政治力介入整個防疫作為，得到民眾信任，讓民眾有所依循、讓民眾安心，能夠安然度過這波疫情，這才是民眾期待看到的。

    外傳蔡總統昨在民進黨中常會也關切快篩試劑排隊情形，蔣萬安批評，現在中央整個步調是非常顢頇，很多相關建議在野黨很早就提出，其他國家也都有相關經驗，他也說過國外的作法，好的我們絕對可以學習，人家都做了、示範過了，為什麼指揮中心連抄都不會抄？民眾對整個政府已經失去信任，必須要尋求自力救濟。

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