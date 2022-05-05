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    今年新任檢察長職缺 法務部確定開出6個

    法務部今年開出6個檢察長新職缺。（記者吳政峰攝）

    法務部今年開出6個檢察長新職缺。（記者吳政峰攝）

    2022/05/05 12:22

    〔記者吳政峰／台北報導〕檢察總長江惠民本月8日任職期滿4年，依法卸任，立法院日前同意由高檢署檢察長邢泰釗接任，由於8日適逢星期日，故順延至9日舉辦交接典禮。法務部考量這兩個職位的異動與穩定年底選舉查賄，決定把全國檢察長異動一併提前至5月舉辦，今年確定開出6個新任職缺。

    除了邢泰釗升任檢察總長，台中高分檢檢察長謝隆盛屆齡即將退休，新北地檢署檢察長徐錫祥與高雄地檢署檢察長莊榮松的職期滿6年，依法必須卸任，桃園地檢署檢察長目前由最高檢檢察官陳維練代理，已空出5個檢察長職缺，另外一職缺將請一位現任檢察長免兼，改任他職，不排除出任法務部常務次長、司長或其他職位。

    檢察官人事審議委員會明天將召開正式會議，討論本次參加檢察長的人選，預計將入圍12人，送請法務部長蔡清祥從中遴定6人出任。

    檢審會共有17名委員，其中由檢察官自行投票選出的民選委員共有9位，依照慣例，民選委員會在遴選正式會議的前一天、即今日召開會前會，自行投票推舉出12人名單，供明日的正式檢審會參考，也因為民選委員佔絕對多數席次，其餘8位官派委員通常會尊重這份舉薦名單。

    換言之，參選人只要獲得9位民選委員中的過半5位認同，當上檢察長的機率就大增。

    外界認為，法務部常務次長張斗輝接任高檢署檢察長的機率非常高；至於今年最資淺的司法官學院第38期結業的林漢強，因為同期同學吳怡明、王以文、簡美惠等三位都沒報名參加遴選，林有沒有機會單獨出線，或是要跟37期結業的學長PK，亦是外界觀察的重點。

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