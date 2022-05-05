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    日本自民黨青年局議員確診 蔡英文祝福訪團成員平安

    日本自民黨青年局局訪團抵台訪問。圖為外交部5月3日設宴款待相關人員並合影。（外交部提供）

    日本自民黨青年局局訪團抵台訪問。圖為外交部5月3日設宴款待相關人員並合影。（外交部提供）

    2022/05/05 11:38

    〔記者蘇永耀／台北報導〕「日本自民黨青年局」5月3日至7日訪問台灣，總統蔡英文今天上午接見訪團一行時表示，受到疫情影響，這是自民黨青年局睽違3年再度來到台灣，不過剛剛接獲通知有訪團成員今天出現確診案例，所以沒辦法來到現場，她向確診者表達關心，也希望訪團貴賓能夠平安。

    根據接見現場的安排，原本擔任團長的青年局局長小倉將信未在現場，而是由鈴木憲和眾議員代表團員致詞。

    這次訪團由自民黨青年局局長小倉將信（OGURA Masanobu）眾議員擔任團長，團員包括：鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員、鈴木隼人（SUZUKI Hayato）眾議員、山口晉（YAMAGUCHI Susumu）眾議員、西野太亮（NISHINO Daisuke）眾議員，以及日本青年會議所幹部等共11人。

    外交部說明，「日本自民黨青年局」局長小倉將信眾議員所率的訪問團已於3日抵達台灣。外交部以「外交泡泡」模式接待訪團，處理包含防疫措施在內的全程照料，並遵照疫情指揮中心的規定及建議，將訪團分為兩組人員，並於訪台期間內進行2次PCR檢測。

    外交部表示，今日上午進行第2次PCR檢測，確認其中一名眾議員結果呈現陽性，得知結果後外交部立即啟動緊急應變措施計畫，檢測陽性的成員以及同組人員，已立即暫停接下來在台期間的所有活動，另一組成員因無密切接觸，將持續進行既定行程。另外交部接待訪團的人員，因與訪賓皆保持社交距離，目前均無異狀。外交部將持續遵照指揮中心的緊急應變計畫，給予訪團照料，並確保我方接觸人員的安全。

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