外送員不滿「跑越多稅越高」 民眾黨團︰盼中央推專法

民眾黨立院黨團召開「疫情下組外送國家隊，外送員保障同步到位」記者會。（記者方賓照攝）

2022/05/05 10:51

〔記者陳昀／台北報導〕國內疫情持續升溫，防疫用餐、用藥等需求仰賴外送服務，指揮中心正研議成立「外送國家隊」，但立法院民眾黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶等人今偕外送員開記者會表示，外送平台薪資申報類目不同，導致「跑越多單、稅扣越多」，需多繳上萬元稅額，盼中央介入，並推動專法保障外送員權益。

賴香伶表示，外送員面對染疫風險，卻因各平台薪資申報類目不同，部分外送員面臨「跑越多單、稅扣越多」的荒謬情形，外送平台Uber Eats去年2月曾承諾將外送員收入歸類為「薪資所得」，但許多外送員向她陳情，部分平台仍將外送員申報為「其他所得」或「執行業務所得」，導致稅額增加數千元至數萬元不等。

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賴香伶指出，「執行業務所得」通常是由律師、會計師、經紀人、代書等申報，爭議不大，但外送員是勞務工作者，受平台業者管理，還有foodpanda外送員反映，被無故停權卻申訴無門，工作權益、保障在哪？外送平台管理相關條例，中央至今沒制定，地方政府又有幾個先行？

邱臣遠指出，全台目前約有10萬名外送員，只有台北市實施外送自治條例，中央應訂定統一專法保障外送員權益，也要提高外送員意外傷害致失能或死亡保險，最低保險金額從200萬到300萬元、督促平台業者落實職業安全、食品衛生安全及交通安全教育訓練的義務。

台中市外送平台服務產業工會理事兼發言人蘇柏豪表示，希望中央儘快提出「外送國家隊」指引，並提供補助或津貼，讓大家有動力做危險的工作；另政府不限制平台，還放任多課外送員稅額，希望國稅局釋疑。新竹市平台外送從業人員職業工會理事文萬華也呼籲政府推動專法，解決外送平台擴權、成本外部化、外送員勞權等問題。

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