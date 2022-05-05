政院今將拍板6部會組改 估最快立院下會期三讀

行政院長蘇貞昌今天主持院會將拍板六部會組改，估計最快立院下會期完成三讀修法。（資料照）

2022/05/05 10:23

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天上午主持院會，將拍板行政院第二階段組織改造修法，至少有6個部會組改法案的修法，除了原先規畫的內政部下設國家公園署等5個部會組改之外，再新增原能會改制為核能安全委員會等組改，總計有至少6個部會組改，其中二級機關原能會將改制為獨立機關的核安會，不過因立法院本會期將在本月底休會，並未規畫召開臨時會，政院內部估計，今天所提組改修法估計最快要到立院下會期才能完成三讀。

據悉，行政院經與民進黨團完成整合後，將於今天正式提出相關修法，不過知情人士指出，立院本會期已來不及完成政院新一波組改修法，要到下會期才有辦法完成三讀。

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行政院在去年底完成增設數位發展部等第一階段組織改造修法，如今將推出二階段的組改，二階段組改已延冗數年之久，包括環保署升格為環境資源部、內政部下設國家公園署、交通部改制為交通及建設部、經濟部改制為經濟及能源部、農委會升格為農業部以及原能會改制為獨立機關的核安會。

行政院組織法修正案於2010年經立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會整併為29個，並自2012年啟動組織改造。蘇貞昌3年多前上任後，決心推動政院組織改造，他邀集各相關部會聽取簡報並與部會親自溝通，幾經研議多時，政院於去年3月送出國防部增設防衛動員署、政院增設數位發展部、科技部改制為國科會的首階段組改修法， 其中國防部的組改率先於去年5月完成，數位發展部與科技部的組改則在去年12月完成修法。

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