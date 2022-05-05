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    美議員提案促售台攻擊性武器 邱國正：任何有利建軍都樂觀其成

    國防部長邱國正。（記者方賓照攝）

    國防部長邱國正。（記者方賓照攝）

    2022/05/05 10:07

    〔記者吳書緯／台北報導〕美國共和黨參議員魯比歐3日提出一部促進台灣和平法案，要求美國國防部優先處理對台軍售案，且不再限制售台武器須為防衛性質；對此，國防部長邱國正說，建軍備戰是國軍本務工作，任何有利於建軍的都樂觀其成，而建軍跟備戰兩回事，建軍是期望，備戰是現有的因應。

    立法院外交及國防委員會今邀請邱國正及相關部會報告「《全民國防手冊》之編纂、內容及檢討」，並備質詢，邱國正進入會議室前接受媒體聯訪。

    針對美國參議員提案促售台攻擊性武器，邱國正說，「我覺得他沒有講那麼清楚」，是把防衛性調整掉，建軍備戰是國軍本務工作，任何有利於建軍的都樂觀其成，建軍跟備戰兩回事，建軍是期望，打一個目標，期望達到，而備戰是現有的因應，條件更多的話更好，「沒有咬文嚼字」。

    邱國正強調，國軍建軍備戰本務，建軍這一塊不斷努力，手頭上這一塊，絕對緊握，有利於現在的要獲得，但國軍也知道，國家不管在環境各方面窒礙，國軍全部來克服。

    至於《全民國防手冊》內容遭批不食人間煙火，與現實脫節，邱國正緩頰，國防部4月12日記者會發布完後，各界很多意見，今天國防部主要報告《全民國防手冊》怎麼修訂，要跟各界強調，國防部全民防衛動員是一個負責各部會協調管制工作，國防部從來不推卸責任，是問題綜整以後歸納，各部會調整完、地方政府配合，以後陸續會有所調整，包含國防部，調整讓大家更清楚更明瞭。

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