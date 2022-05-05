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    新黨首波議員提名 台北4新北2桃園1

    新黨今公布首波議員提名7人名單，包含競選連任的台北市議員侯漢廷，共提名台北市4席、新北市2席、桃園市1席。（資料照）

    新黨今公布首波議員提名7人名單，包含競選連任的台北市議員侯漢廷，共提名台北市4席、新北市2席、桃園市1席。（資料照）

    2022/05/05 09:22

    〔記者陳昀／台北報導〕針對年底九合一選舉，新黨今公布首波議員提名7人名單，包含競選連任的台北市議員侯漢廷，共提名台北市4席、新北市2席、桃園市1席；新黨主席吳成典表示，討厭民進黨的氛圍一直都在，希望提供更多更好的選擇，「用選票驚醒民進黨當局」。

    新黨指出，歷經提名小組成員周陽山、潘懷宗、鄭光禮、蔡政崇、賀華召開提名會議，並與參選人面談後，決定展開2波提名。第一波提名台北市侯漢廷（士林、北投）、張榮法（中正、萬華）、林岳龍（大安、文山）、郭榮先（松山、信義）共4人；新北2人蔡明璋（中和）、董俊良（三重、蘆洲）；桃園1人彭佳禹（中壢）。

    吳成典表示，民進黨全面執政後乖張行事、乖僻執拗，對所有不中聽的建言或批判，幾乎傾全黨之力或運作御用名嘴、媒體網軍撲殺圍堵，討厭民進黨的氛圍一直都在，新黨希望推出來自基層各行各業人選，提供大家更多更好的選擇，用選票去提醒、敲醒、驚醒民進黨當局，「台灣民主不是民進黨做主，而是人民做主！」

    新黨說明，張榮法在地方長期擔任志工；林岳龍是由連任6屆的議員李慶元接棒；郭榮先是國家考試合格藥師；蔡明璋長期擔任新黨新北市聯絡處主任、無給職義工；董俊良長期協助弱勢民眾水電裝潢修繕，並擔任警察派出所顧問出錢出力；彭佳禹擔任空姐多年，面對疫情第一線服務工作，最能體會疫情壓力。

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