政院：蔡總統並未否定快篩實名制 將增加市場通路供貨

行政院發言人羅秉成表示，蔡總統並未否定快篩實名制。（資料照，記者李欣芳攝）

2022/05/04 22:44

〔記者李欣芳／台北報導〕媒體報導民進黨今天召開中常會，身兼民進黨主席的蔡英文總統對於許多民眾排隊買不到快篩試劑，非常生氣，要求行政部門大量進口快篩試劑，開放商業通路，不要堅持實名制。行政院則澄清說，總統並沒有否定現行的快篩實名制。

行政院發言人羅秉成今晚表示，針對中國時報稍早關於民進黨中常會的報導，民進黨中央黨部已經說明該報導所述為未經查證之報導。蔡英文總統於中常會中僅提醒除了實名制，可以再加緊協助其他通路鋪貨，讓民眾可以多一點購買快篩的管道，並沒有否定現行的快篩實名制。

請繼續往下閱讀...

羅秉成指出，政府除了持續進口國際大廠快篩劑作為實名制供貨，也會依照各縣市確診與居隔人數比例提供各地方免費快篩。另外也協調國內廠商持續增加產能、進口商加緊增加進口量，以提供國內需求。

羅秉成强調，目前快篩劑的供貨，除了實名制持續運作外，政府會協調廠商，增加供貨到超商等市場通路，供大家購買。短期間面對快速上升的買氣，雖有一時供應不及的狀況，但無論是國產或是進口的快篩都會不斷供應，呼籲民眾有需要快篩才買，不必囤貨。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法