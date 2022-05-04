爭取納入印太經濟架構 立委羅致政：我方要展現自信

民進黨立委羅致政（左）今天於立法院外交及國防委員會就印太經濟架構提出質詢。（擷取自國會頻道）

2022/05/04 21:57

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國主導的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）傳出本月可能正式宣布，我方是否會被納入引發高度關注。民進黨立委羅致政今天強調，IPEF不只是我方想要進，美方也需要台灣在裡面；美國了解台灣的重要性，我們不可能在裡面缺席，我方也必須展現自信。

立法院外交及國防委員會今天就「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商之因應」邀請相關部會報告並備質詢。

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羅致政表示，IPEF是要展現美國對印太地區的經貿參與很重要的一個政治承諾，因為它既不在「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）裡面，也不在RCEP內，因此要藉此展現願意跟印太區域國家有更多的經貿合作，所以可能會是合作的機制跟平台。IPEF不太可能取代CPTPP，我們不要一廂情願認為IPEF會解決所有問題，重點還是要放在我們很努力的CPTPP。

羅致政提到，IPEF現在內容還沒出來，美方要怎麼主導也不確定，能參與當然很好，但顯然無法處理經貿合作自由化的議題。他問及，台灣理論上會在IPEF裡面？外交部長吳釗燮則回應：「是，布林肯說不會排除包括台灣在內的夥伴。」

羅致政強調，若依照IPEF四大議題，台灣不可能不在裡面，這不光是我方想要進入，美方也需要台灣在裡面，這點我們必須要展現一定自信，不要讓人家覺得好像是我們在拜託美國、求美國讓我們進去。事實上，美國了解到台灣的重要性，我方不可能在裡面缺席，因此我們要展現自信。吳釗燮也表認同說，美國國會、產業界以及學者等，也很多人都為台灣發聲。

民進黨立委蔡適應也關切IPEF進程，而外交部政務次長田中光表示，我方密切關注，目前掌握的有四大塊議題，包括潔淨能源、基礎建設、勞工還有供應鏈等；美方沒放進關稅或市場，應與一般自由貿易協定（FTA）不同。蔡適應則強調，外交部要爭取以「台灣」為名參與，不要再用「中華台北」或其他名義。

民進黨立委王定宇提到，IPEF現在不像是一個經貿組織，比較像供應鏈理念相近、排除中國的一個印太強化架構。台灣過去從被唱衰會遭排除，到美國國務卿布林肯到美國國會作證，直說不會排除台灣在內的夥伴。他問，IPEF的第一輪成員，台灣會不會被邀請？經濟部政務次長陳正祺說，我方積極爭取，「有機會」納入第一輪名單。

國民黨立委江啟臣表示，大家對IPEF寄予厚望，必須要有進展，否則就是淪為口號。陳正祺則指出，IPEF四大主軸在「美台經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）也都有討論到，我方希望在供應鏈上的實質合作有進展，而目前進展也還不錯。江啓臣也問到，IPEF未來是否會演變為以美為主的產業鏈跟以中國的產業鍊？吳釗燮則認為，目前看起來不像是往這個樣子去走，也不是透過這個機制，還有很多事仍在討論。

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