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    首頁　>　政治

    總統府再增5人確診 與總統、副總統皆無接觸史

    總統府發言人張惇涵今（4）日表示，總統府新增5名確診案例，分別為4名總統府員工及1名憲兵。（資料照）

    總統府發言人張惇涵今（4）日表示，總統府新增5名確診案例，分別為4名總統府員工及1名憲兵。（資料照）

    2022/05/04 19:01

    〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府發言人張惇涵今（4）日表示，總統府新增5名確診案例，分別為4名總統府員工及1名憲兵。對此，總統府說明3點如下：

    一、其中1名員工任職於國會組，為4月29日國會組確診個案的密切接觸者，最近一次到立法院為4月21日。其工作密切接觸者共2人，其中1名近期未曾到過立法院，1名最近一次到過立法院為4月25日，這2名密切接觸者快篩皆陰性，已進行隔離。

    二、另有1名員工負責影像拍攝與剪輯，其工作密切接觸者5人，快篩皆陰性已隔離。1名員工則是負責採購業務，其工作密切接觸者2人，快篩皆陰性已隔離。1名員工則為工友，因其同住家人日前確診，於3+4期間篩檢確診，故無匡列工作密切接觸者。

    三、憲兵營新增1名憲兵確診，該名憲兵在休假期間同住家人確診，後在3+4期間篩檢確診，故無營內密切接觸者。

    張惇涵表示，上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。

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