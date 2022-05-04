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    首頁　>　政治

    挺台參加WHA 關島兩大報同步刊登我駐處投書

    關島主流媒體「關島每日郵報」（Pacific Daily News）及「太平洋日報」（Guam Daily Post）今天同日刋出我國駐關島辦事處陳盈連處長的投書，呼籲關島各界及世界各國支持台灣以觀察員身分參與2022年第75屆世界衛生大會（WHA）。（駐關島台北經濟文化辦事處提供，本報合成）

    關島主流媒體「關島每日郵報」（Pacific Daily News）及「太平洋日報」（Guam Daily Post）今天同日刋出我國駐關島辦事處陳盈連處長的投書，呼籲關島各界及世界各國支持台灣以觀察員身分參與2022年第75屆世界衛生大會（WHA）。（駐關島台北經濟文化辦事處提供，本報合成）

    2022/05/04 18:03

    〔即時新聞／綜合報導〕關島主流媒體「關島每日郵報」（Pacific Daily News）及「太平洋日報」（Guam Daily Post），肯定我國在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，提供關島的諸多協助，今日（4日）同日刊出我國駐關島辦事處處長陳盈連的投書，呼籲各界支持台灣以觀察員身分參與2022第75屆世界衛生大會（WHA）。

    陳盈連在投書中強調，台灣持續被排除於世界衛生組織（WHO）之外，已經嚴重危害全球健康，因此我國呼籲WHO落實健康基本人權的普世精神，邀請台灣常態性參與WHO所有會議、活動以及機制。

    陳盈連說，在疫情期間，台灣已經捐贈20萬片醫療口罩、4台體溫熱像儀及500份防疫包給關島政府，並協助促成中華航空人道包機，協助關島病患赴台就醫，此外，我國企業捷格科技也捐贈智慧醫療平台JAG Telecare協助關島紀念醫院抗疫，「這些都積極展現Taiwan can Help and Taiwan is helping之精神。」

    陳盈連也在投書中感謝關島各界對台灣的支持，包括駐關島辦事處與關島觀光局4月23日在關島觀光勝地怡保海灘（Ypao Beach）合辦地球日淨灘活動時，關島各族群共超過250人響應，支持台灣參與5月22日至28日在瑞士日內瓦舉行的第75屆WHA。

    陳盈連指出，台灣在疫情期間之防疫表現，充分展現台灣有能力，且有意願跟國際社會共同因應疫情挑戰，是國際公衛合作體系中不可或缺之夥伴。

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