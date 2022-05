挺台參加WHA 關島兩大報同步刊登我駐處投書

關島主流媒體「關島每日郵報」(Pacific Daily News)及「太平洋日報」(Guam Daily Post)今天同日刋出我國駐關島辦事處陳盈連處長的投書,呼籲關島各界及世界各國支持台灣以觀察員身分參與2022年第75屆世界衛生大會(WHA)。(駐關島台北經濟文化辦事處提供,本報合成)

2022/05/04 18:03

〔即時新聞/綜合報導〕關島主流媒體「關島每日郵報」(Pacific Daily News)及「太平洋日報」(Guam Daily Post),肯定我國在武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情期間,提供關島的諸多協助,今日(4日)同日刊出我國駐關島辦事處處長陳盈連的投書,呼籲各界支持台灣以觀察員身分參與2022第75屆世界衛生大會(WHA)。

陳盈連在投書中強調,台灣持續被排除於世界衛生組織(WHO)之外,已經嚴重危害全球健康,因此我國呼籲WHO落實健康基本人權的普世精神,邀請台灣常態性參與WHO所有會議、活動以及機制。

請繼續往下閱讀...

陳盈連說,在疫情期間,台灣已經捐贈20萬片醫療口罩、4台體溫熱像儀及500份防疫包給關島政府,並協助促成中華航空人道包機,協助關島病患赴台就醫,此外,我國企業捷格科技也捐贈智慧醫療平台JAG Telecare協助關島紀念醫院抗疫,「這些都積極展現Taiwan can Help and Taiwan is helping之精神。」

陳盈連也在投書中感謝關島各界對台灣的支持,包括駐關島辦事處與關島觀光局4月23日在關島觀光勝地怡保海灘(Ypao Beach)合辦地球日淨灘活動時,關島各族群共超過250人響應,支持台灣參與5月22日至28日在瑞士日內瓦舉行的第75屆WHA。

陳盈連指出,台灣在疫情期間之防疫表現,充分展現台灣有能力,且有意願跟國際社會共同因應疫情挑戰,是國際公衛合作體系中不可或缺之夥伴。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此,更多相關訊息,帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法