蔡英文：台灣人均GDP可望超越韓國 要歸功全民

民進黨主席、總統蔡英文今出席民進黨中常會。（記者王藝菘攝）

2022/05/04 16:46

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨中常會指出，過去兩年來，我們守住疫情，讓台灣經濟能在全球的逆勢中加速成長。國際貨幣基金會預測，今年台灣的人均GDP將達到3萬6千美元，睽違19年後超越韓國，這要歸功於全民努力防疫及推動經濟轉型的成果。

民進黨中常會今邀請台灣經濟研究院院長張建一以「台灣當前經濟情勢」為題進行專案報告。

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蔡英文指出，過去2年來，我們守住疫情，讓台灣經濟能在全球的逆勢中把握供應鏈移轉的契機，加速成長，創下11年來最好的成績。日前國際貨幣基金會發布的預測顯示，今年台灣的人均GDP將達到3萬6千美元，可望在睽違19年後超越韓國，這要歸功於全民努力防疫及推動經濟轉型的成果。

蔡英文表示，當前全球的通膨大幅升高，國際政經情勢也快速變遷，同時國內防疫措施也正進入新的新階段，我們更要以審慎的態度面對這些挑戰。台灣的產業有靈活的競爭優勢，半導體產業更在全球供應鏈佔有關鍵地位，政府的財政也相當穩健。面對疫情挑戰，政府會持續動態調整相關措施，希望大家持續團結防疫，台灣經濟一定能夠持續穩健發展。

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