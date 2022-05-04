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    日本自民黨青年局長悼念李前總統 轉達安倍交代盡力維護台日關係

    日本自民黨青年局長小倉將信與李登輝基金會董事長李安妮會晤，雙方互贈禮物。（李登輝基金會提供）

    日本自民黨青年局長小倉將信與李登輝基金會董事長李安妮會晤，雙方互贈禮物。（李登輝基金會提供）

    2022/05/04 16:35

    〔記者李欣芳／台北報導〕在日本自民黨青年局長小倉將信眾議員的率領下，自民黨眾議員代表團今早前往五指山國軍公墓，弔唁前年逝世的李登輝前總統。李登輝基金會董事長，也是李前總統的二女兒李安妮負責接待，儀式結束後雙方移駕貴賓室交流晤談。小倉提到來台之前曾先拜會日本前首相安倍晉三，安倍特別交代務必盡力維護台日關係。

    李登輝基金會今天下午發布新聞稿，提及小倉將信稍來的口信，並指安倍前首相的辦公室也收著李前總統的簽名書籍，顯見安倍前首相對李前總統的敬重。

    李安妮今天在李登輝基金會執行長鄭睦群的陪同下，代表家屬在五指山迎接來自日本的貴賓。雙方在總統墓前簡單寒暄後，由小倉議員代表獻花，並率眾向李前總統行三鞠躬禮。儀式結束後，雙方移駕貴賓室交流晤談。

    李安妮感謝自民黨青年局長期在台日關係上的努力，兩國關係並不因為斷交而中止，並且表示李前總統關心日本青年的未來，就如同關心台灣青年一般。此外，小倉議員主動關切李登輝紀念圖書館的近況，直言非常樂意盡力協助，並期待能親自出席圖書館的開幕。

    李安妮則回應將紀念圖書館規劃設置於徐州路舊台大法學院的原因，其舊址與建築即日治時期的台北商業學校，而對面的市長宿舍亦曾是台北州知事的官邸，充滿日本元素。而李前總統取得康乃爾大學博士學位後，亦曾在此處任教，更是具有歷史意義。

    雙方最後進行禮物的交換，日方致贈著名的甜品，李登輝基金會則回送題有「脫古改新」的玉山主峰造型琉璃、「我是，不是我的我」之紙鎮，以及李前總統就讀淡水中學校時期的校徽徽章。

    李安妮特別解釋，李前總統生前曾希望骨灰長眠玉山，但強調那是一種概念，重點是繼續陪伴與守護這一片土地。而「脫古改新」則是期許莫故步自封，要勇敢創新，努力改革，以此勉勵所有到訪的日本貴賓。

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