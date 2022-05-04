「生不如死」、人口外移 雲林下屆議員2選區席次有變動

因全縣人口持續負成長，下屆雲林縣議員各選區席次有變動。（擷圖自雲林縣議會臉書）

2022/05/04 16:03

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林連續多年「生不如死」，加上人口持續外移，尤其偏鄉情況更嚴重，影響下屆縣議員各選區席次，本屆少一席的第三選區（虎尾區）將增加一席共9席，第六選區（北港區）則由6席減為5席，其他4個選區席次不變。

雲林縣議員共分6個選區，共43席次，本屆第一選區（斗六區）10席、第二選區（斗南區）6席、第三選區（虎尾區）8席、第四選區（西螺區）6席、第五選區（台西區）7席、第六選區（北港）6席。

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其中第三選區為虎尾、褒忠、土庫及元長，人口減的太多，從9席減為8席，另第五選區台西、麥寮、東勢、四湖等4鄉，麥寮人口數成長明顯，由6席變7席。

根據縣府統計資料，今年2月底全縣總人口數為66萬8722人，以全縣總人口數計算43席次，1席次的基本人口數為1萬5551人，計算後，比較小數點後數字大小，虎尾較大，進位後席次由8增為9席，北港區小數較小，由6席減為5席。

下屆各選區席次，第一選區10席、第二選局6席、第三選區9席、第四選區6席、第五選區7席、第六選區5席。

縣府民政處表示，年底五年合一選舉定於11月26日投票，以投票日前6個月月底戶籍人數為準，即5月31日；3月全縣人口數又比2月減少，推測到5月底各選區席次與2月底人口計算的結果應不會有改變。

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