中市府會聯誼確診22人 議員批首長染疫率88％、要求市府嚴以律己

市議員楊典忠今天在市議會質詢痛批，兩場餐敘市府首長染疫率88%，要求市府要嚴以律己。（記者蘇金鳳攝）

2022/05/04 13:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市2場府會聯誼確診者已22人，市議員楊典忠今天在市議會質詢痛批，在疫情如此嚴重情況，有民眾罵說「市政府、市議會帶頭做防疫最壞的示範」，2場市府首長染疫率88%，要求市府要嚴以律己。

副市長陳子敬表示，這次府會餐敘的染疫比例算高的，但是府會餐敘在台中行之有年，而且各縣市都有，如果疫情仍然這麼嚴重，聯誼餐會應該暫緩，除非公務必要的開會或應酬外，私人活動應該避免參加。經過這次經驗，下次定期大會前是否還要續辦餐敘聯誼，應該再仔細考量。

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中市議會今天進行教育文化部分的業務質詢，市議員楊典忠指出，他最近常常被問到「有沒有去吃（府會餐敘）？」甚至有民眾罵說「市政府、市議會帶頭做防疫最壞的示範」。

楊典忠指出，截至昨日為止，4月26日教育文化委員會府會聯誼，24人聚會有13人確診，染疫比例54%，4月28日交通地政委員會聯誼有51人聚餐9人確診，染疫比例17%，而以市府機關首長參加餐敘的結果，市府9位首長出席8位染疫，包括2位副市長、教育文化4位局長、交通地政2位局長，市府首長染疫率88%。

他認為，市府4月份開始分艙分流，但是府會餐敘卻共襄盛舉，疫情吃緊，府會卻是聯誼緊吃，連隔壁彰化縣長都說要「用眼睛吃飯就好」，台中市政府官員卻因為餐敘染疫隔離，今年是選舉年，市民都在檢驗大家，希望市府要嚴以律己。

楊典忠表示，府會首長染疫率高達88%，可見病毒傳染力強，實在不懂市府官員麼怎麼可以這麼疏於防範，雖然市府對外宣稱不影響市政運作，以交通地政委員邀請北區里長餐敘為例，北區36里有13位里長參加其中3人染疫，里長是台中市協助地方防疫工作的第一線人員，他質疑這樣真的不會影響地方民政協助防疫的工作嗎？難怪民眾會說「市政府、市議會帶頭做防疫最壞的示範」，甚至「不去吃大餐、就不用視訊開會」。

楊典忠認為，雖然中央沒有禁止餐敘飲食，而且吃飯是天經地義的事情、聚餐也不是罪過，只是正值台中市議會開議期間，有必要在全國疫情升溫時刻舉辦聯誼餐會嗎？府會首長幾乎都親自參與，這樣實在太冒險了，最糟糕的就是，局長們冒險餐敘、染疫隔離、還要視訊開會，彰化縣長王惠美看到台中市官員那麼多染疫，要求官員「用眼睛吃飯就好」，希望台中市政府面對往後餐敘活動，應該要有更嚴謹的態度，審慎應對。

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