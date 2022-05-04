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    李登輝墓前悼念 日本自民黨青年局訪團：感念真心相繫的珍貴朋友

    日本自民黨青年局眾議員團，今日上午前往五指山國軍示範公墓特勳區，在李登輝前總統墓前悼念。眾人雙手合十，並在李前總統墓前獻上鮮花。（日本台灣交流協會臉書）

    日本自民黨青年局眾議員團，今日上午前往五指山國軍示範公墓特勳區，在李登輝前總統墓前悼念。眾人雙手合十，並在李前總統墓前獻上鮮花。（日本台灣交流協會臉書）

    2022/05/04 13:11

    〔記者蘇永耀／台北報導〕昨日抵台訪問的日本自民黨青年局眾議員團，於今日上午前往五指山國軍示範公墓特勳區，由訪團團長、自民黨青年局局長小倉將信眾議員率眾人在李登輝前總統墓前悼念。眾人雙手合十，並在李前總統墓前獻上鮮花。

    日本台灣交流協會透過臉書表示，李前總統是台灣史上首位民選總統，為現今自由民主的台灣打下堅實的基石。台灣對日本而言是共享自由、民主、人權、法治等普世價值，並有著緊密經濟關係與人員往來的極重要夥伴，同時亦為以真心相繫的珍貴朋友。

    交流協會並表示，今日的五指山頭，在莊嚴中吹起了５月的溫柔千風。相信在李總統的庇佑下，日台間難能可貴的友情能夠淵遠流長、長長久久地繼續走下去。

    李登輝基金會董事長李安妮則代表家屬接待訪團。

    日本自民黨青年局長期扮演台日交流的重要窗口，歷任局長多擔任政府要職，例如現任首相岸田文雄，及前首相安倍晉三，都曾擔任自民黨青年局長。兩人曾在青年局期間訪台，並晉見時任總統的李登輝。這次青年局眾議員團來台，也具有持續台日交流的傳承意義。

    此次自民黨青年局訪團5月3日至7日來台訪問，訪團由自民黨青年局局長小倉將信（OGURA Masanobu）眾議員擔任團長，團員包括：鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員、鈴木隼人（SUZUKI Hayato）眾議員、山口晉（YAMAGUCHI Susumu）眾議員、西野太亮（NISHINO Daisuke）眾議員，以及日本青年會議所幹部等共11人。

    蔡英文總統及賴清得副總統預計將在5日上午，於總統府接見訪問團。

    日本自民黨青年局眾議員團，今日上午前往五指山國軍示範公墓特勳區，在李登輝前總統墓前悼念。眾人雙手合十，並在李前總統墓前獻上鮮花。（日本台灣交流協會臉書）

    日本自民黨青年局眾議員團，今日上午前往五指山國軍示範公墓特勳區，在李登輝前總統墓前悼念。眾人雙手合十，並在李前總統墓前獻上鮮花。（日本台灣交流協會臉書）

    日本自民黨青年局眾議員團，今日上午前往五指山國軍示範公墓特勳區，在李登輝前總統墓前悼念。眾人雙手合十，並在李前總統墓前獻上鮮花。（日本台灣交流協會臉書）

    日本自民黨青年局眾議員團，今日上午前往五指山國軍示範公墓特勳區，在李登輝前總統墓前悼念。眾人雙手合十，並在李前總統墓前獻上鮮花。（日本台灣交流協會臉書）

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