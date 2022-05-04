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    從中國五四回顧日本「脫亞入歐」影響 黃澎孝：台灣因禍得福

    中國五四運動至今已103年，前國大代表黃澎孝今於臉書發文，表示近日種種讓我們得以再度檢視日本明治維新「脫亞入歐」主張，對中國五四運動以及台灣的影響，「明治維新『脫亞論』就是『去中國化』！」（圖翻攝自黃澎孝臉書）

    中國五四運動至今已103年，前國大代表黃澎孝今於臉書發文，表示近日種種讓我們得以再度檢視日本明治維新「脫亞入歐」主張，對中國五四運動以及台灣的影響，「明治維新『脫亞論』就是『去中國化』！」（圖翻攝自黃澎孝臉書）

    2022/05/04 13:33

    〔即時新聞／綜合報導〕中國五四運動至今已103年，前國大代表黃澎孝今於臉書發文，表示近日種種讓我們得以再度檢視日本明治維新「脫亞入歐」主張，對中國五四運動以及台灣的影響，「明治維新『脫亞論』就是『去中國化』！」並有感而發地說，中共武統台灣野心成為中國威脅亞太和平的世局焦點，讓台灣受到自由世界更廣泛關注，台灣「不再是中國的台灣，也不再是亞細亞的孤兒」。

    黃澎孝文中從日本明治維新、甲午戰爭、中國五四運動、一戰後以資本主義為基礎的帝國主義走到了盡頭，讓社會主義獲得發展沃土，以及陰錯陽差的發展等歷史，回顧中、日、台之間的糾葛，並稱以結果論來看，「台灣實在是『因禍得福』。」

    黃澎孝直言，中國引以為恥的『馬關條約』，竟是「台灣遠離中國自清末民初以來，無數人禍災難的救贖」，並指我們被中國棄於日本後，「美國主導的《舊金山和約》又為台灣開啟了一個『後門』」，讓我們在必要時可藉「自決」走出1條「不必受制於中國的台灣之路」。

    黃澎孝也談到俄羅斯入侵烏克蘭引發的世局連動，「習近平與普丁簽訂的『上不封頂』戰略夥伴關係，已讓中國淪為烏克蘭悲劇的『沈默幫凶』，也成為美國國會認定的邪惡軸心」，中共武統台灣的野心也成為中國威脅亞太和平的焦點，讓台灣受到更廣泛關注，「台灣何其有幸，不但不再是中國的台灣，也不再是亞細亞的孤兒；甚至於，我們越來越有可能成為自由世界的寵兒了」。

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